La correzione dei bilanci imposta dalla Corte dei Conti genera un disavanzo da oltre due milioni di euro

Per coprire il deficit frutto del ricalcolo operato dai giudici contabili è stato usato tutto l'avanzo 2021 e vecchi fondi rischi, ma non è stato sufficiente

(e.b.)

Si chiude con un disavanzo ordinario da 2 milioni e 138mila euro l'operazione di correzione dei bilanci del Comune di Prato richiesta dalla Corte dei Conti per le annualità 2017-2019 e che ha comportato la revisione anche di quelli 2020 e 2021. Il deficit da 19 milioni di euro emerso dai riconteggi dei giudici contabili, è infatti stato coperto solo in parte. Secondo quanto emerge dalla delibera approvata oggi dalla giunta e presentata in commissione 2 dall'assessora al bilancio Benedetta Squittieri, sono stati utilizzati i 12,5 milioni di euro di avanzo 2021 e le risorse di una serie di fondi di accantonamento legati a esigenze non più attuali tra cui quello Covid. Uno sforzo che lascia comunque scoperti oltre due milioni di euro. Essendo un disavanzo ordinario sarà assorbito entro la legislatura. Squittieri conta di poterlo fare già entro l'estate 2023 utilizzando l'avanzo del 2022 che non è ancora quantificato ma che sarà sicuramente più alto della cifra da coprire. Squittieri ha anche assicurato che per mettere insieme la cifra necessaria per aggiustare i conti, non sono stati effettuati tagli ai servizi. Certo, va detto che l'avanzo 2021 da oltre 12 milioni di euro avrebbe potuto essere utilizzato per finanziare investimenti tra opere o manutenzione straordinaria di quelle esistenti che invece non ci saranno.La delibera dovrà passare dal vaglio del Consiglio comunale il prossimo 2 gennaio. Poi andrà alla Corte dei Conti a cui spetta l'ultima parola sulla correttezza della manovra di correzione.Tra i punti contestati la destinazione delle sanzioni del Codice della strada accertate, i vincoli derivanti dai trasferimenti 2017, gli accantonamenti per i rischi contenzioso.