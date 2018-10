24.10.2018 h 19:06 commenti

Operazione China truck: tornano tutti liberi gli indagati ad eccezione del presunto boss

Il Riesame ha ordinato la scarcerazione dei sei uomini che erano agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico

Tranne il presunto capo, sono tutti liberi i cinesi arrestati lo scorso gennaio dalla polizia nell'ambito dell'operazione China truck coordinata dalla Dda. Il Riesame ha ordinato la scarcerazione dei sei uomini che erano agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Era stata la Cassazione, nelle settimane scorse, a rinviare gli atti al Riesame dopo aver accolto i ricorsi degli avvocati Tiziano Veltri e Antonino Denaro che chiedevano la revoca dei domiciliari sostenendo l'assenza delle esigenze cautelari con la motivazione che i reati contestati erano ormai vecchi di diversi anni. Una tesi che è stata recepita e così la Cassazione ha chiesto al Riesame di valutare nuovamente la sussistenza di tenere i cinesi ai domiciliari. Oggi, mercoledì 24 ottobre, tutti e sei sono stati rimessi in libertà. In prima battuta i giudici del Riesame avevano fatto cadere l'accusa principale, quella di mafia. L'organizzazione, seconda gli investigatori, si muoveva nel settore dei trasporti controllando le merci in circolazione in mezza Europa, in arrivo e in partenza dalle aziende cinesi e gestiva una serie di traffici illeciti.



