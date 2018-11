21.11.2018 h 11:37 commenti

Operaio colpito da un carrello mentre è al lavoro al Panificio Toscano

L'infortunio è successo stamani nell'azienda di via Onorio Vannucchi. Il dipendente ferito è un 30enne soccorso in codice giallo

Un operaio del Panificio Toscano è rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave, questa mattina 21 novembre mentre si trovava al lavoro in azienda. Si tratta di un 30enne di nazionalità pakistana. L'infortunio è successo intorno alle 6.45 nello stabilimento di via Onorio Vannucchi. Un'ambulanza del 118 ha soccorso l'operaio e lo ha trasferito in codice giallo al Santo Stefano. In azienda sono poi arrivati gli ispettori dell'Asl per accertare la dinamica e verificare eventuali carenze in maniera antinfortunistica. Il 30enne sarebbe stato urtato da un carrello che stava trasportando il pane.

Edizioni locali collegate: Prato

