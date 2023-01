18.01.2023 h 14:26 commenti

Operaio si schiaccia una mano mentre scarica un camion

E' successo al Macrolotto Due. Sul posto 118 e Asl per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire se siano state rispettate le procedure previste

Incidente sul lavoro questa mattina, 18 gennaio al Macrolotto Due. Poco prima delle 12 un operaio di 59 anni di origine albanese si è ferito a una mano mentre scaricava un camion nel piazzale della Magniflex in via San Leonardo da Porto Maurizio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 che ha accompagnato l'infortunato al Santo Stefano in codice giallo.

E' sopraggiunto anche il personale Asl del dipartimento di prevenzione per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e capire se ci siano state omissioni o violazioni della normativa sulla sicurezza del lavoro. Secondo quanto verificato, il 59enne si è schiacciato un dito della mano sinistra, rimasto incastrato tra il pancale e il mezzo.



