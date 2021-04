17.04.2021 h 13:53 commenti

Operaio senza contratto e irregolarità sul fronte antiCovid, attività sospesa per un autolavaggio

E' quanto scoperto ieri dai carabinieri in viale Montegrappa durante i controlli nelle aziende per il rispetto delle norma anti Covid. Multe per quasi 7mila euro

Non solo non rispettava i protocolli Covid, ma nel suo autolavaggio impiegava anche una persona a nero. Lo hanno scoperto ieri, 16 aprile, i carabinieri della stazione di Prato con i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro, impegnati nei controlli per il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle ditte e nelle attività del territorio. In questo caso sono entrati nell'autolavaggio di viale Montegrappa gestito da un cittadino nordafricano.

E' emerso che l’uomo impiegava, oltre due dipendenti regolarmente assunti, anche un terzo senza regolare contratto di lavoro. Per tali motivazione è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale con la contestazione di ulteriori sanzioni per 6.320 euro. A queste si aggiunge la multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme antiCovid sul luogo di lavoro.