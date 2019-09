24.09.2019 h 14:17 commenti

Operaio morì schiacciato in un macchinario, condannati il titolare della ditta e i costruttori

La morte bianca risale al giugno del 2013 nella ditta Abc di via Galcianese che realizza semilavorati in lamiera. Il difetto di fabbricazione della punzonatrice è stato ritenuto determinante nell'incidente.

Non solo il titolare della ditta, la Abc di via Galcianese. Anche i costruttori del macchinario che il 3 giugno del 2013 schiacciò uccidendolo Marco Bertocci, operaio di 52 anni, sono stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo dal Tribunale di Prato. Oggi, 24 settembre, il giudice Francesca Scarlatti ha letto il dispositivo della sentenza. Il titolare della ditta di semilavorati in lamiera, Luigi Catalano, difeso dagli avvocati Mauro Cini e Giovanni Renna, è stato condannato a un anno di reclusione con pena sospesa mentre i fratelli Federico e Stefano Raimondi di Bologna, costruttori della punzonatrice, a 10 mesi, sempre pena sospesa. Il pm Lorenzo Gestri aveva chiesto pene lievemente più pesanti: un anno e sei mesi per Catalano e un anno per i fratelli Raimondi. Assolto invece Domenico Lucidi, tecnico installatore, per l'impossibilità di dimostrare che le modifiche apportate al macchinario nello spostamento dello stesso da un luogo a un altro della ditta, siano tra le cause dello schiacciamento mortale dell'operaio.

I tre condannati dovranno risarcire i danni ai quattro familiari di Bertocci che si sono costituiti parte civile. La somma dovrà essere stabilita in separata sede ma intanto il giudice ha assegnato una provvisionale immediatamente eseguibile di 140mila euro.

Catalano e Raimondi dovranno anche accollarsi le spese legali delle parti civili quantificate in 8mila euro ciascuna.

La novità assoluta per Prato è la condanna dei costruttori della punzonatrice. Secondo l'accusa il difetto di progettazione e la mancata applicazione della cosiddetta "direttiva macchinario" sono stati determinanti per la morte dell'operaio perchè altrimenti non si sarebbe trovato in quel punto, tra il piano di lavoro e il carro mobile di trascinamento della lamiera. Tesi evidentemente sposata dal giudice Scarlatti.

Il titolare della ditta invece è accusato di aver messo a disposizione del lavoratore un'attrezzatura non conforme ai requisiti di sicurezza.

E.B.