Operaio investito da muletto nel piazzale di un'azienda tessile

L'uomo, 46 anni, ha riportato la frattura di un piede. Sul posto i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro

Incidente sul lavoro questa mattina, 23 ottobre, all'Accoppiatura pratese di via Pola a Montemurlo. Attorno alle 8.15 un operaio di 46 anni è stato investito da un muletto in retromarcia mentre si trovava nel piazzale esterno della ditta con un collega.

Fortunatamente l'uomo è stato colpito solo ai piedi. I presenti hanno subito dato l'allarme. Sul posto è sopraggiunta un'ambulanza inviata dal 118 che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo. Le ferite riportate non sono particolarmente gravi. L'operaio ha riportato la frattura del piede. La prognosi è di una trentina di giorni.

Sul posto i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Toscana Centro che effettueranno degli accertamenti sul muletto. Tra l'altro lo stesso dipartimento sta lavorando alla definizione di un progetto per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di chi guida i carrelli elevatori. Anche gli approfondimenti che saranno effettuati sul macchinario coinvolto nell'incidente di oggi saranno utili a definire meglio la ricerca.

