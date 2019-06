19.06.2019 h 12:41 commenti

Operaio incensurato "arrotondava" le entrate mensili spacciando: arrestato

I carabinieri di Iolo hanno trovato nella sua casa di San Giusto circa mezzo chilo di hashish e tutto l'occorrente per confezionare le dosi

Incensurato, di professione operaio, aveva deciso di iniziare un'attività di spaccio per “arrotondare” le entrate mensili. E' questo quanto scoperto, nella giornata di ieri 18 giugno, dai carabinieri di Iolo, che hanno trovato circa mezzo chilo di hashish nella casa di San Giusto di un cinquantenne.

L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari da tempo tenevano sotto controllo l'uomo e ieri sono entrati in azione, perquisendo la casa dove, oltre allo stupefacente, sono stati trovati un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento delle dosi. Condotto in caserma per accertamenti, l’uomo, che è incensurato e non è legato a nessun clan e a nessuna piazza di spaccio, ha dichiarato di gestire da solo i suoi affari per arrotondare lo stipendio. Lo stupefacente è stato sequestrato e mentre l’arrestato è stato messo agli arresti domiciliari.



