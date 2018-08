30.08.2018 h 11:42 commenti

Operaio agganciato dal macchinario mentre lavora in una orditura: ferito a entrambe le gambe

L'infortunio è successo questa mattina in un'azienda di via Paganini a San Paolo. il 118 è intervenuto in codice rosso. Sul posto gli ispettori Asl che hanno sequestrato la macchina

Un operaio italiano di 32 anni è rimasto ferito, questa mattina 30 agosto, mentre stava lavorando all'interno di una orditura in via Niccolò Paganini a San Paolo. E' stato agganciato da un macchinario. L'infortunio è accaduto intorno alle 9 e, sulle prime, sembrava molto grave, al punto che il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso. I sanitari hanno soccorso l'operaio, che presentava numerose ferite agli arti inferiori. Per fortuna, una volta arrivato in ospedale, le lesioni si sono rivelate meno gravi e l'uomo non è in pericolo di vita. Le radiografie e la Tac avrebbero dato esito negativo.

Sul posto sono poi intervenuti gli ispettori dell'Asl che hanno sequestrato il macchinario. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbe scattato il blocco automatico quando l'operaio si è avvicinato. La macchina ha finito così per agganciare il 32enne, procurandogli ferite alle gambe. Il macchinario sembrerebbe essere a norma ma resta da capire come mai la fotocellula non si sia attivata.