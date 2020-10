29.10.2020 h 12:50 commenti

Operai stipati in un soppalco e in due appartamenti: scattano i sequestri a Carmignano

Gli interventi fatti dalla polizia municipale che ha controllato due ditte. Nel ,primo caso 14 persone vivevano e mangiavano all'interno dell'azienda. Nel secondo, nelle due case abitavano rispettivamente 24 e 36 operai

Operai costretti a dormire in un caso stipati in un soppalco, in un altro divisi in due appartamenti trasformati in dormitorio. E' quanto scoperto dalla polizia municipale di Carmignano che ha messo in atto tre sequestri preventivi per l'utilizzo abusivo di locali attigui ad attività produttive o interne alle attività stesse.

Il doppio intervento rientra nei controlli che vengono svolti anche in collaborazione con l'Asl. “Grazie a questa stretta collaborazione – commenta il comandante della Municipale di carmignano Rolando Palagini – riusciamo a mantenere questo trend di controlli ed intervenire di conseguenza”.

Da questa ultima serie di verifiche sono emerse due situazioni critiche legate all’abusivismo, che hanno portato ai tre sequestri ai danni di cittadini cinesi. Nel primo caso era stato creato un soppalco all’interno di una ditta, dove dormivano e mangiavano 14 persone, in stato di sovraffollamento. Nel secondo caso, due appartamenti situati sopra ad una ditta erano stati trasformati in alberghi abusivi. Gli operai della ditta, rispettivamente 24 in un appartamento e 36 nell’altro, sono stati trovati a vivere in loculi di circa 2x3 metri.

“In questo periodo – aggiunge Palagini – i nostri agenti sono impegnati quotidianamente non solo nel lavoro ordinario, ma anche in numerose attività di controllo e coordinazione legate all’emergenza Covid. Tuttavia, riteniamo importante proseguire questo tipo di indagini fianco a fianco con la Asl, che ci stanno permettendo di dar luce a numerose situazioni di illegalità”.