04.11.2021 h 08:47 commenti

Operai sfruttati in una stamperia, intera famiglia a processo. Filctem Cgil parte civile

Il tribunale ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Lorenzo Gestri. Il processo si aprirà tra più di un anno, il primo dicembre 2022. A mettere in moto le indagini fu la denuncia di un operaio portata in procura dal sindacato

Un'intera famiglia – padre, madre, figlio con fidanzata e zia, tutti cinesi – è stata rinviata a giudizio con l'accusa di aver sfruttato gli operai, in maggioranza pakistani, impiegati nella sua azienda, una stamperia a San Giusto. Al termine dell'udienza preliminare, celebrata davanti al tribunale di Prato ieri, mercoledì 3 novembre, è stata fissata la data in cui comincerà il processo: primo dicembre 2022. Se ne riparlerà dunque tra più di un anno e in aula ci saranno anche, in qualità di parte civile, la Filctem Cgil Prato, assistita dall'avvocato Alessandro Gattai, e diversi degli operai, assistiti dall'avvocato Benedetta Ciampi. Il giudice ha accolto la tesi del pubblico ministero Lorenzo Gestri che, negli esiti delle verifiche fatte nella stamperia dall'Ispettorato territoriale del lavoro, rintracciò gli indici propri dello sfruttamento lavorativo e indagò i componenti della famiglia che, ognuno con un preciso ruolo, gestivano l'attività. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Sicigliano e Ricchiuti.

A mettere in moto le indagini, circa un anno e mezzo fa, fu la denuncia inoltrata alla procura dalla Cgil, sindacato al quale chiese aiuto un operaio pakistano che raccontò la sua condizione di lavoratore all'interno della stamperia. L'Ispettorato del lavoro fece due controlli e in una occasione trovò operai irregolari in una misura maggiore, rispetto a tutti quelli presenti, del 20 per cento.

Ulteriori accertamenti disposti dal sostituto Gestri fecero emergere diverse ipotesi di illegalità che portarono all'iscrizione del gestori sul registro delle notizie di reato senza misure restrittive.

Quando la vicenda arriverà in aula saranno passati quasi tre anni dai fatti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus