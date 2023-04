04.04.2023 h 18:11 commenti

Operai sfruttati e puniti con schiaffi e cinghiate, condannata la titolare della pelletteria

L'imprenditrice, che finì agli arresti assieme al marito, ha scelto il rito abbreviato: un anno e 10 mesi, oltre ad una multa e al risarcimento ai tre lavoratori che si sono costituiti parte civile con il sindacato. Il coniuge è stato rinviato a giudizio, mentre la prestanome è stata assolta. La vicenda risale alla primavera del 2021

Una condanna, un'assoluzione e un rinvio a giudizio. Si è chiusa così l'udienza preliminare per lo sfruttamento del lavoro e reati fiscali contestati dalla guardia di finanza ai titolari e al prestanome, tutti cinesi, della pelletteria Serena, ditta con sede a Poggio a Caiano che annoverava tra i suoi clienti un'azienda fiorentina, fornitrice a sua volta di una griffe tra le più famose quando si parla di borse di lusso.Condannata a un anno e 10 mesi e al pagamento di 6.400 euro di multa Yang Xiaoyan, titolare di fatto della pelletteria, difesa, dagli avvocati Sabrina Serroni e Alberto Rocca. Il marito, difeso dagli avvocati Massimiliano Manzo e Cosimo Magazzini, sarà processato con il rito ordinario. Assolta la prestanome, difesa dall'avvocato Serroni. L'accusa aveva chiesto condanne a 2 anni per la titolare di fatto e a 1 anno e 8 mesi per la connazionale prestanome. Assoluzione per le due donne dal reato di calunnia in ordine a una denuncia degli operai legata a un episodio che portò al licenziamento per giusta causa.Marito e moglie finirono agli arresti a maggio 2021 in seguito alla segnalazione inoltrata dalla Camera del lavoro che aveva ricevuto la denuncia di alcuni operai circa la loro condizione di sfruttati ( leggi ). La finanza, coordinata dai sostituti Lorenzo Boscagli e Lorenzo Gestri, accertò una serie di irregolarità. Diciotto i lavoratori alle dipendenze della pelletteria, tre quelli che si sono costituiti parte civile e a cui è stato riconosciuto un risarcimento in via provvisionale di tremila euro; stessa cifra riconosciuta a Filctem Cgil. Gli operai raccontarono prima al sindacato e poi agli investigatori di subire un trattamento terribile dai datori di lavoro e di ricevere anche punizioni corporali - schiaffi in pieno viso e cinghiate sulle mani - quando il lavoro non risultava perfetto.