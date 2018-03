21.03.2018 h 14:18 commenti

Operai senza permesso di soggiorno e a nero, arrestata imprenditrice

I carabinieri hanno arrestato la donna dopo un blitz nella sua azienda: due su tredici i lavoratori risultati in regola. L'imprenditrice è finita nel mirino dopo essere stata identificata sabato scorso all'ospedale dove ha accompagnato, trasportandola nel bagagliaio dell'auto, una sua operaia colpita da emorragia cerebrale

Una donna di nazionalità cinese è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Prato per sfruttamento della manodopera clandestina. Dei tredici lavoratori trovati nella sua azienda tessile, situata in via Bligny, solo due sono risultati in regola con il permesso di soggiorno e regolarmente assunti. I militari sono intervenuti ieri, martedì 20 marzo, dopo che la donna era stata identificata tre giorni prima quando aveva accompagnato all'ospedale, trasportandola nel bagagliaio della macchina, una connazionale colpita da emorragia cerebrale. Un comportamento che aveva attirato l'attenzione dei carabinieri che avevano identificato la donna scoprendo, dopo i primi accertamenti, che la connazionale, clandestina, si era sentita male sul posto di lavoro. Ieri è scattato il controllo nell'azienda. Riscontrate “raccapriccianti condizioni di vita e di lavoro” degli stranieri al lavoro in locali privi delle più elementari norme di sicurezza e dignità e alloggiati in una situazione di grave irregolarità e priva dei requisiti di abitabilità. L'attività è stata sospesa in seguito al controllo dell'Ispettorato del lavoro, mentre la polizia municipale ha provveduto a sequestrare tutti i locali, sia quelli utilizzati per lavorare che per il vitto e l'alloggio dei cinesi.















