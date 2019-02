23.02.2019 h 13:55 commenti

Operai senza contratto e senza permesso di soggiorno, chiusa una stireria

Blitz interforze in via Trieste. Trovati lavoratori cinese e italiani e un senegalese. Il titolare è stato denunciato. Sei provvedimenti di espulsione dal territorio italiano

Diciotto operai cinesi, cinque italiani e un senegalese: tutti al lavoro in una stireria in via Trieste la cui attività è stata sospesa al termine del blitz interforze coordinato dalla questura, scattato nella mattina di giovedì 21 febbraio. Il titolare, un cinese di 56 anni che al momento del controllo era assente, è stato denunciato per impiego e sfruttamento della manodopera irregolare perché dodici operai stavano lavorando a nero. Sei dei lavoratori cinesi sono risultati clandestini e per questo a loro carico la questura ha emesso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e una quarantaquattrenne è stata subito accompagna al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma da dove sarà trasferita in Cina. Tutti sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Ulteriori controlli e verifiche saranno fatti dalla Asl, dall'Ispettorato del lavoro, dalla polizia municipale e dalla guardia di finanza per accertare altri profili di illegalità.



Edizioni locali collegate: Prato

