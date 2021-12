10.12.2021 h 12:27 commenti

Operai a nero e irregolarità nel pagamento degli stipendi, sospesa l'attività di una stireria

E' quanto scoperto ieri a Montemurlo. Sono state elevate sanzioni per oltre 50mila euro al titolare.

Quattro lavoratori a nero su un totale di tredici, irregolarità nel pagamento degli stipendi e carenze sul fronte dell'antincendio. E' quanto scoperto ieri pomeriggio, 9 dicembre, durante un controllo interforze coordinato dai carabinieri in una stireria nella zona industriale di Bagnolo a Montemurlo, di proprietà di un cinese di 52 anni. L'attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni per 52.500 euro. Tutti i lavoratori erano in possesso del green pass.

Con quella di ieri, salgono a 34 le imprese controllate da giugno nell'ambito del programma di ispezioni deciso dal gruppo di lavoro inter istituzionale attivo in prefettura a cui partecipano polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Inps, Asl e polizie municipali.