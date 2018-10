In barba al provvedimento di sospensione dell'attività per l'impiego di manodopera a nero e clandestina hanno ripreso a lavorare come se niente fosse utilizzando nuovamente operai irregolari e senza permesso di soggiorno, 7 su 17. Succede a Oste in una ditta a conduzione cinese, un prontomoda stireria, già controllata il 27 settembre scorso.

Stavolta i carabinieri della Tenenza di Montemurlo hanno proceduto all'arresto per sfruttamento della manodopera clandestina sia dell'imprenditrice di 50 anni denunciata tre settimane fa, che dell'operaia prestanome a cui la donna aveva intestato la ditta per aggirare il provvedimento di sospensione. Entrambe sono ai domiciliari e saranno processate per direttissima domani, 19 ottobre.

Il nuovo blitz è stato effettuato ieri sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Arma sulla ripresa dell'attività lavorativa nonostante le pesanti prescrizioni imposte al termine del precedente controllo quando furono sorpresi a lavoro ben 20 operai a nero tra cinesi, nigeriani, ghanesi e pakistani. Tra loro qualche clandestino e anche qualche richiedente asilo. Tutti pagati 3 euro l'ora o pochi centesimi a capo stirato. In parte sono gli stessi trovati anche ieri e supponiamo che il trattamento economico e umano non sia cambiato.

Proprio il sindacato di piazza Mercatale commenta così l'esito dell'operazione: “Le domande sono: – afferma il segretario provinciale Massimiliano Brezzo- si poteva evitare di fare lo stesso lavoro due volte? E ancora: serviranno un terzo blitz, e poi forse un quarto, fino a quando si troveranno possibili prestanome disposti? Non abbiamo le risposte. Sappiamo però che se i committenti della stireria si fossero visti contestare dall’Inps i contributi non pagati dei 20 operai senza contratto, quella stireria non sarebbe ripartita semplicemente per mancanza di lavoro, salvo regolarizzare i dipendenti, invece del titolare. E se fosse stata applicata da subito la legge sul caporalato forse si sarebbero regolarizzate anche altre aziende che avrebbero capito che è meglio mettersi in regola piuttosto che trovare il modo di aggirare le leggi per continuare a lavorare nell’illegalità. Noi pensiamo -conclude Brezzo- che il “pulmino” da noi proposto per andare a Roma e che per la Filctem ha già la chiave nel quadro, dovrebbe essere messo in moto.”

La ditta è stata nuovamente sospesa e sono state elevate sanzioni per 25mila euro. Alla titolare basterà trovare un altro operaio disponibile a fare da prestanome per aggirare questo divieto e tornare a produrre alle spalle dei lavoratori, dell'economia sana e delle regole. Anche in questo caso non è stato possibile applicare il reato sul caporalato, come più volte chiesto dalla Filctem Cgil, poichè i lavoratori non hanno denunciato la loro condizione di sfruttati perchè in stato di bisogno. Peccato, avrebbe reso più incisiva l'azione delle forze dell'ordine.