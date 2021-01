12.01.2021 h 12:58 commenti

Open day virtuali e anche in lingua cinese per l'istituto Datini

Sabato 16 gennaio in collegamento virtuale con la scuola si potrà assistere a un vero e proprio tour fra le cucine, le sale e i laboratori dedicati alla pasticceria. Gli studenti orientali faranno da ciceroni per i connazionali

Anche gli open day, dopo la didattica a distanza, passano per il web. Sabato 16 gennaio l’istituto Datini presenterà alle famiglie e ai ragazzi iscritti alla terza media, la proposta formativa dell’alberghiero, con la specializzazione in sala, turistico, cucina e pasticceria, e dell’agrario, dove verranno mostrati i laboratori e i campi di coltivazione. In collegamento da remoto le famiglie potranno fare un vero e proprio tour virtuale entrando nelle cucine, nelle aule, al bar e nelle sale che caratterizzano gli ambienti scolastici. Come accadeva prima della pandemia, sono gli stessi studenti a presentare ai futuri compagni la loro scuola, mentre un gruppo di tecnici seguirà il percorso muniti di un tablet. Visto la crescente domanda da parte dei ragazzi di nazionalità cinese una visita verrà realizzata direttamente in lingua. Orari e istruzioni per il collegamento sono disponibili sul sito della scuola.