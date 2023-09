27.09.2023 h 10:52 commenti

Open Day Salute Mentale: il 10 ottobre visite gratuite anche al Santo Stefano

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Onda e quest'anno è dedicata alla memoria di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa da un suo paziente a Pisa. Da domani sarà possibile prenotare online il consulto

In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open Day Salute Mentale, in ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa da un suo paziente a Pisa, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale, tra questi anche l'ospedale di Prato Santo Stefano.. L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

"La pandemia Covid-19 - dichiara Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - ha portato ad un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Sono soprattutto gli adolescenti a manifestare grande disagio. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto, anche da parte dei genitori, rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze".

E' possibile prenotare il consulto entrando sul sito della Fondazione Onda (H)-Open Day Salute Mentale - Bollini Rosa a partire da domani 28 settembre.

Sarà inoltre organizzato l’incontro "Salute Mentale Prato: la relazione al centro della cura" che si terrà presso la Sala del Consiglio della Provincia di Prato sempre il 10 ottobre alle 16. Il focus sarà a cura del dottor Francesco Raimondi, psichiatra dell'Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Prato.