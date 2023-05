03.05.2023 h 11:57 commenti

Open Day dei corsi di laurea triennale nella sede del Pin

Domani 4 maggio la presentazione di Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell'Arte e dello Spettacolo, Infermieristica, Pianificazione della Città e del Territorio, Economia Aziendale e Design Tessile e Moda

Open day per conoscere la sede del Polo Universitario Città di Prato e i corsi triennali domani giovedì 4 maggio, dalle 9 alle 13. L'appuntamento è in Aula 138 (ingresso in Piazza dell'Università, di fronte la Stazione del Serraglio). Il primo incontro è alle 9 con i docenti del corso Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell'Arte e dello Spettacolo a seguire alle 09,45 - Infermieristica, alle 10,30 - Pianificazione della Città e del Territorio alle 11,15 - Economia Aziendale e infine alle 12 - Design Tessile e Moda

Per informazioni e prenotazioni, oltre che dal sito www.pin.unifi.it, si può telefonare alla Segreteria Didattica della Sede ai numeri di telefono 05746025-05/60 o inviare una email a didattica@pin.unifi.it. Chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza può seguire anche in streaming su Google Meet, chiedendo via email il link della riunione a didattica@pin.unifi.it.