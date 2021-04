15.04.2021 h 18:13 commenti

Online l'avviso pubblico per i contributi antisfratto per morosità incolpevole

Possono far domanda i titolari di contratto di affitto destinatari di atto di sfratto ancora non esecutivo

E' pubblicato sul sito web del Comune di Prato l'avviso pubblico per ottenere contributi statali per prevenire sfratti per morosità incolpevole per il 2021 e 2022. Possono presentare domanda per ottenere un contributo per il mancato pagamento del canone di locazione, spiega una nota, i cittadini con titolarità di un contratto di affitto ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, residenti da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Prato, e destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità del quale non è ancora avvenuta l'esecuzione ed infine in possesso di un reddito Ise non superiore a 35mila euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore Isee non superiore a 26mila euro.

Si tratta di un contributo statale che viene concesso unicamente in presenza di una intimazione di sfratto per morosità incolpevole. Per effettuare la domanda di contributo sarà necessario compilare i moduli scaricabili dal sito web alla pagina dedicata e consegnarli all'ufficio del protocollo generale del Comune di Prato oppure tramite Pec all'indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it.

Edizioni locali collegate: Prato

