20.10.2021 h 11:17 commenti

Online l'avviso per richiedere i contributi per i centri estivi e i servizi socio educativi

Le famiglie con figli minorenni possono presentare la domanda esclusivamente online entro le ore 13 del 10 gennaio 2022

E' online da oggi, mercoledì 20 ottobre, l'avviso pubblico per richiedere i contributi destinati al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa rivolti a minori di età compresa tra 0 e 17 anni. Si tratta di contributi ministeriali destinati alle famiglie con figli minorenni e ai gestori dei centri estivi o altre attività ludico/ricreative.

Per le famiglie con figli da 0 a 17 anni che, nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, abbiano frequentato attività organizzate da centri estivi o altre attività ludico/ricreative ed educative presenti sul territorio, il contributo può essere richiesto per ciascun figlio minorenne residente e verrà assegnato in base ad una graduatoria su base Isee, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il rimborso della spesa, documentata ed effettivamente sostenuta, potrà essere totale o parziale e, comunque, almeno pari al 50%, con possibilità di aumento in caso di sufficiente capienza delle risorse finanziarie o, viceversa, di diminuzione nel caso in cui le richieste fossero superiori alla somma stanziata.

Le domande vanno presentate esclusivamente online dalle 10 di oggi mercoledì 20 ottobre alle 13 del 10 gennaio 2022.

Per presentare la domanda: https://www.comune.prato.it/it/temi/scuola-ed-educazione/servizio/contributi-centri-estivi/archivio6_0_630.html.

Ai gestori dei centri estivi o altre attività ludico/ricreative che hanno realizzato attività nel territorio comunale, nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre e destinati a bambini e ragazzi, residenti nel Comune di Prato, di età compresa tra 0 e 17 anni, sarà assegnato un contributo come sostegno ai maggiori costi dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19, avendo a riferimento il deficit indicato nel modello di domanda. Il contributo potrà essere a parziale o a totale copertura del deficit e, comunque, almeno pari al 50% dello stesso, con possibilità di aumento nel caso di sufficiente capienza delle risorse finanziarie o, viceversa, di diminuzione nel caso le richieste fossero superiori alla somma stanziata. In ogni caso, per ogni attività o evento, non potrà essere concesso un contributo finanziario superiore alla differenza fra spese e entrate dell’iniziativa (deficit).

Le domande vanno presentate esclusivamente con la modulistica predisposta dal Comune che dovrà essere inviata tramite pec a comune.prato@postacert.toscana.it dalle 10 di oggi mercoledì 20 ottobre alle 13 del 10 gennaio 2022.