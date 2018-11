23.11.2018 h 13:32 commenti

Ondata di arresti per furti e spaccio di droga, indagini dei carabinieri

Carcere per il rapinatore che ha spintonato la titolare ottantanovenne di un negozio per rubare un giubbotto di pelle. Scoperto il responsabile di sei furti su altrettante auto parcheggiate e presi in flagranza di reato tre spacciatori a Iolo e a Montemurlo. Grosso lavoro per i carabinieri che hanno anche denunciato una commerciante per vendita di articoli contraffatti

Pur di rubare un giubbotto di pelle non aveva esitato a spintonare l'anziana proprietaria del negozio, una donna di 89 anni che aveva cercato di fermarlo. Il rapinatore, un pluripregiudicato tunisino di 39 anni, era stato subito preso e arrestato e ora i carabinieri gli hanno notificato in carcere l'aggravamento della misura cautelare in quanto già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Firenze per due furti che il tunisino ha compiuto lo scorso 25 settembre al centro commerciale I Gigli dove ha rubato un paio di scarpe e un computer portatile. Il malvivente non ha mai smesso con le sue scorribande tanto che mercoledì 21 novembre è entrato nel negozio di abbigliamento “Alba” in piazza Mercatale, ha tolto il giubbotto di pelle da un manichino e ha cercato di guadagnarsi la fuga scaraventando a terra la titolare.Nelle ultime ore altri arresti sono stati fatti dai carabinieri in città. A Iolo è finito in manette un fiorentino di 50 anni, residente a Prato, pregiudicato. A suo carico un ordine di custodia cautelare per sei furti su auto parcheggiate e per l'utilizzo di una carta di credito rubata. I furti, rispetto ai quali i carabinieri hanno raccolto diversi indizi di colpevolezza, sono stati commessi a settembre. E sempre i carabinieri di Iolo hanno arrestato due marocchini di 53 e 38 anni, entrambi pregiudicati, controllati in via Guazzalotri dove avevano sistemato un furgone usato come posto letto ma anche attrezzato per lo spaccio di droga. Trovati 33 grammi di cocaina, una bilancina di precisione e l'occorrente per il taglio e il confezionamento delle dosi.Un arresto per droga anche a Montemurlo dove in manette è finito un marocchino di 36 anni, pregiudicato e senza fissa dimora. I carabinieri gli hanno sequestrato 4 grammi di cocaina divisi in sei dosi e 380 euro. Lo spacciatore è stato fermato e controllato nei pressi di un circolo ricreativo. Infine, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno denunciato una commerciante cinese di 39 anni: nel suo negozio, in via Pistoiese, sono stati trovati e sequestrati cinquanta tra capi di abbigliamento e accessori taroccati.