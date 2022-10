La domanda può essere presentata solo attraverso il servizio online da oggi 10 ottobre fino al 31 ottobre, per accedere e compilare il bando occorre essere in possesso di SPID, della Carta Nazionale Servizi oppure della Carta Identità elettronica.Gli anziani e le persone con comprovate fragilità (disabilità o altre condizioni oggettive che non consentono di accedere a procedure e strumenti informatici) e senza alcuna rete familiare, possono prendere un appuntamentopresso gli uffici del Servizio Sociale e Immigrazione, per ricevere servizio di assistenza alla compilazione e invio della domanda. L'appuntamento può essere prenotato telefonicamente al numero 800 922912 (il lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13).La graduatoria provvisoria e l’elenco provvisorio degli esclusi delle domande presentate saranno pubblicate entro il 15 novembre.Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sull’Albo Pretorio è possibile proporre ricorso tramite il modulo disponibile alla pagina del bando da presentare tramite PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it o all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9.La graduatoria definitivae l’elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati all’Albo Pretorio entro 30 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi e saranno consultabili sul sito Internet del Comune alla pagina del bando , presso l’Ufficio Relazioni con il pubblico e la sede del Servizio Sociale e Immigrazione.Gli ammessi al contributo, dal 2 gennaio al 28 febbraio 2023, dovranno presentare il modulo di attestazione del pagamento del canone di locazione, la copia del documento di identità valido del proprietario dell'immobile e il modulo per integrazioni. La modulistica è disponibile alla pagina del bandoLa documentazione, una volta compilata, dovrà essere presentata o all'Ufficio Protocollo del Comune (piazza del Pesce 9) a mano o per raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo comune.prato@postacert.toscana.it