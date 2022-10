26.10.2022 h 17:08 commenti

Omicidio via Firenze, in Appello confermata la condanna per l'imputato: 16 anni e 8 mesi

La notte del 29 settembre 2020 Christian Ottavi uccise a coltellate l'amico Mirko Congera e ferì gravemente la convivente. L'uomo accusato di omicidio e tentato omicidio. Ad arrestarlo furono i carabinieri poche ore dopo il fatto

Sedici anni e otto mesi per l'omicidio dell'amico e coetaneo Mirko Congera e il tentato omicidio della sua convivente, Daniela Gioitta. Confermata in Appello la sentenza pronunciata lo scorso dicembre dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato a carico di Christian Ottavi, il 45enne che la notte del 29 settembre 2020 si presentò a casa della coppia, in via Firenze alla Querce e, sferrando diverse coltellate, uccise l'amico e ferì gravemente la compagna che cercò di fermarlo. I giudici di secondo grado hanno recepito in pieno la decisione del tribunale di Prato, davanti al quale l'imputato, difeso dagli avvocati Gabriele Braschi e Diego Capano, fu processato con il rito abbreviato. Christian Ottavi sta scontando la pena nel carcere della Dogaia, dove si trova rinchiuso dalle ore immediatamente successive all'omicidio. A lui i carabinieri arrivarono immediatamente: a fare il suo nome fu Daniela Gioitta che, pur ferita in modo grave e terrorizzata, riuscì a conservare la lucidità necessaria a puntare il dito contro l'assassino del suo convivente.

Un omicidio brutale, una violenza cieca scatenata dal rancore nutrito dall'imputato verso la vittima che, come ricostruito dai carabinieri, non lo aveva difeso durante un litigio con un gruppo di marocchini, uno dei quali, picchiandolo, gli aveva fatto saltare quattro denti. Diversa la tesi degli avvocati che hanno insistito, come già fatto in primo grado, sulla ricostruzione secondo cui Ottavi, quella sera, dopo la lite si fermò a casa della coppia, notò della droga, minacciò di denunciare quella circostanza e fu costretto a respingere un'aggressione. Una versione che non è stata accolta, che non è stata ritenuta credibile rispetto alle risultanze delle indagini.

Nel procedimento giudiziario si è costituita parte civile Daniela Gioitta, assistita dall'avvocato Alberto Rocca.



Edizioni locali collegate: Prato

