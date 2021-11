03.11.2021 h 18:51 commenti

Omicidio via Firenze, il testimone chiave fu accoltellato da un connazionale che ora sarà processato

Per un caso del destino, la prima udienza del processo coincide con quella finale del procedimento che vede imputato l'uomo accusato di aver ucciso l'amico e ferito gravemente la sua convivente

C'è un inchiesta bis sull'omicidio di Mirko Congera, il 44enne ucciso a coltellate il 29 settembre del 2020 dall'amico Christian Ottavi che, preda di un attacco d'ira o, come sostengono i suoi avvocati, obbligato a difendersi da un'aggressione, infierì anche contro la convivente, Daniela Gioitta, intervenuta per difendere il suo uomo.

Dallo scorso maggio è rinchiuso nel carcere di Sollicciano un marocchino di 40 anni, pregiudicato, accusato di lesioni aggravate ai danni di Ottavi e di un connazionale che, dopo il massacro avvenuto nella casa della coppia, in via Firenze alla Querce, aiutò gli investigatori a ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Il marocchino è ritenuto l'autore dell'aggressione a Ottavi avvenuta qualche ora prima dell'omicidio nei pressi della chiesa della Sacra Famiglia. Ottavi e Congera erano insieme quando ci fu un battibecco con un gruppo di nordafricani; prima parole pesanti poi una bastonata al volto di Christian Ottavi che provocò la perdita di quattro denti.

Da questo momento in avanti i racconti non collimano più: Ottavi, che il 7 dicembre comparirà davanti al giudice delle udienze preliminari per la sentenza con rito abbreviato (il pm, Vincenzo Nitti, ha chiesto una condanna a 16 anni mentre gli avvocati hanno invocato la legittima difesa e dunque l'assoluzione), ha detto di aver colpito l'amico e la sua convivente per difendersi da un'aggressione e che già alla Sacra Famiglia proprio l'amico aveva tentato di rapinarlo; per i carabinieri che indagarono sulla tragedia, invece, Ottavi si presentò in piena notte a casa della coppia per regolare i conti con Congera reo, a suo modo di vedere, di non averlo difeso e protetto dai marocchini. Una ricostruzione basata anche su qualche elemento fornito da uno del gruppo che raccontò agli investigatori della lite e della bastonata portandoli sulle tracce del connazionale. Quest'ultimo, il giorno che gli fu notificato l'avviso di conclusione delle indagini, pur estraneo all'omicidio ma accusato delle lesioni, andò a cercare l'amico e lo accoltellò: “Se mi arrestano io ti uccido perché è colpa tua, di quello che hai detto”. Un gesto che spinse la procura a chiedere e ottenere l'arresto in carcere e il trasferimento a Sollicciano per evitare che il marocchino e Ottavi potessero entrare incontrarsi alla Dogaia.

Il processo al marocchino inizierà, per uno strano scherzo del destino, proprio il 7 dicembre quando il tribunale deciderà le sorti di Ottavi. Il giudice non è lo stesso, ma la vicenda appartiene comunque al contesto in cui è maturato l'omicidio di Congera e il tentato omicidio della sua convivente.

La procura ha ricostruito un contesto di emarginazione, di vite difficili, di esistenze complicate: i marocchini senzatetto che passavano le loro serate nella zona della Sacra Famiglia, i due amici, anche loro con qualche problema, che lì spesso si ritrovavano per qualche birra.

Ottavi, quando fu interrogato, parlò di droga. Gli investigatori hanno ricostruito che entrambi facevano uso di droga e una bustina di cocaina fu ritrovata addosso alla vittima. Di certo c'è che Ottavi, quella sera, fu picchiato dal marocchino e Congera era presente. Il resto della verità la scriverà il giudice.



