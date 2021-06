07.06.2021 h 14:02 commenti

Omicidio-suicidio a Oste, al vaglio degli inquirenti i telefonini dei due fratelli

Si cerca di capire il motivo che ha armato la mano di Maurizio Pusceddu che prima ha ucciso il fratello e poi si è tolto la vita. Le risposte potrebbero arrivare dall'esame dei cellulari e del materiale informatico che è stato sequestrato dai carabinieri. Le salme sono state liberate: la procura ha dato il nulla osta per il funerale

Sarà forse il contenuto dei telefonini a dire perché Maurizio Pusceddu ha ucciso il fratello Giacomo a colpi di pistola e poi ha rivolto l'arma contro se stesso mettendo fine anche alla sua vita. A quattro giorni dalla tragedia, resta un mistero il movente del dramma familiare che si è consumato sulle scale del terzo piano della palazzina in via Pomeria 45, a Oste, dove abitava Giacomo Pusceddu, 54 anni, e dove per un certo periodo, in passato, aveva abitato anche il fratello, 60 anni. Vite solitarie quelle dei due: entrambi operai tessili, Giacomo non era sposato e non aveva figli, Maurizio era separato e padre, da tempo trasferito a San Marcello Pistoiese e dichiarato irreperibile dal comune di Montemurlo che nel 2018 lo aveva cancellato dall'anagrafe.

Il motivo che ha spinto il sessantenne ad aspettare nascosto dietro l'ultima rampa di scale che il fratello rincasasse, giovedì scorso, per ammazzarlo con la pistola Beretta 7,65 che deteneva regolarmente e che usava al poligono, nessuno se lo spiega. Non se lo spiegano gli altri sei tra fratelli e sorelle delle vittime, alcuni dei quali sentiti dai carabinieri che stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento del sostituto Lorenzo Boscagli; tutti hanno detto di non essere a conoscenza di screzi così pesanti da poter anche solo immaginare la tragedia.

Oggi, lunedì 7 giugno, la procura ha dato il nulla osta per il funerale: le salme sono state messe a disposizione della famiglia.

Nelle mani degli investigatori, al momento, ci sono i telefonini dei due fratelli e una considerevole quantità di materiale informatico sequestrato dopo la perquisizione dell'appartamento dove viveva Giacomo Pusceddu e di altro materiale prelevato dall'abitazione del fratello maggiore. La procura affiderà ad un consulente l'analisi dei cellulari, compresi contenuti eventualmente cancellati, e degli altri dispositivi per trovare qualche risposta che aiuti a dare una spiegazione all'omicidio-suicidio. Quello che appare certo, al momento, è solo che Maurizio ha teso un agguato al fratello: lo ha aspettato con la pistola in pugno, gli ha sparato due colpi addosso e poi si è puntato l'arma alla testa e ha fatto di nuovo fuoco. Un gesto premeditato che lascia immaginare vecchi rancori: si tratta di capire da cosa originati.







