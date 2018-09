04.09.2018 h 17:04 commenti

Omicidio Elisa, il legale della famiglia Amato diffida il padre dell'omicida: "Basta diffamare la vittima"

Lettera dell'avvocato Bertei dopo un post pubblicato sul profilo Facebook del babbo di Federico Zini e riportato in un articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano. La famiglia pronta a ricorrere alle vie legali

Una diffida a Maurizio Zini, padre di Federico, il venticinquenne di San Miniato che lo scorso 26 maggio ha ucciso l'ex fidanzata Elena Amato, 29 anni e poi si è tolto la vita. Una diffida dopo lo sfogo pubblicato su Facebook per dire che “a tempo debito farà chiarezza su questa tragedia” e lasciando intendere di avere rivelazioni da fare sul rapporto tra i due ragazzi e su come sia maturato l'epilogo. I genitori e la sorella di Elisa Amato, chiusi un un dolore pieno di dignità e compostezza, hanno incaricato il loro avvocato di fiducia, Antonio Bertei, di scrivere la diffida per mettere la parola fine agli sfoghi di Maurizio Zini riportati per primo da 'Il fatto quotidiano' lo scorso primo agosto con un pezzo a firma di Selvaggia Lucarelli che ha raccontato cosa stava succedendo dopo l'omicidio-suicidio. “Come ben sa – scrive Bertei a Maurizio Zini – la famiglia che rappresento fin dal momento successivo all'omicidio, perché di omicidio stiamo parlando se in alcuni momenti lo dimenticasse, ha inteso mantenere un profilo di assoluta riservatezza, scegliendo di vivere questa tragedia, pur avendone il sacrosanto diritto, senza puntare il dito pubblicamente nei confronti di Federico o tanto meno della sua famiglia, nella convinzione della sterilità di un diverso atteggiamento. E' quindi veramente censurabile non solo da un punto di vista morale ma anche strettamente giuridico, constatare che il padre dell'omicida di Elisa Amato si renda protagonista di affermazioni che costituiscono l'anticamera della diffamazione su cui la famiglia non resterà quieta”.

A poco più di tre mesi dalla notte in cui Elisa Amato, rincasando in via Brasimone a Galciana, trovò ad attenderla l'ex che le sparò e poi, alla guida dell'auto del babbo di lei, la portò fino a San Miniato dove si suicidò, non è questa l'unica stonatura. C'è anche la creazione di una Fondazione contro la violenza sulle donne e a sostegno dei bambini in difficoltà. Un gesto nobile che però porta il nome di Federico Zini. Una scelta che è stata aspramente criticata dalla famiglia e dagli amici della vittima, che è stata definita “discutibile” dall'avvocato Bertei e che ieri, lunedì 3 settembre, è stata anche duramente contestata dal Consiglio comunale di Prato che ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere del Pd Marco Sapia. Il sindaco Biffoni ha espresso ferma condanna ribadendo che è “inconcepibile pensare di chiamare una Fondazione contro la violenza sulle donne con il nome del carnefice che ha ucciso una ragazza”.



