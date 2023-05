12.05.2023 h 15:31 commenti

Omicidio di San Paolo, il presunto assassino non risponde alle domande del giudice

Stamani udienza di convalida dell'arresto.Il cinquantenne arrestato dopo il ritrovamento del cadavere di Said Jaador, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo difensore si è opposto alla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla procura

Non ha parlato, non ha risposto alle domande del giudice delle indagini preliminari e non ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Habdelhadi Hajjaj detto Madani, il pregiudicato marocchino di 50 anni fermato con l'accusa di aver ucciso l'amico e connazionale Said Jaador, 38enne conosciuto con il nome di Samuel (nella foto), si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto. Nel carcere della Dogaia, davanti al giudice Francesca Scarlatti e al sostituto Alessia La Placa, titolare dell'inchiesta, l'indagato si è chiuso nel silenzio; il suo avvocato, Enrico Martini, si è opposto, argomentando, sia all'arresto che alla richiesta della misura di custodia cautelare in carcere. La decisione è attesa nelle prossime ore. La procura è convinta di aver raccolto indizi pesanti dai quali il cinquantenne non potrà sottrarsi. Indizi messi insieme nel corso delle settimane di indagine durante le quali si procedeva per un semplice allontanamento della vittima. E' stata la moglie a presentare la denuncia di scomparsa, il 21 aprile, ma già da tre giorni non si avevano notizie dell'uomo. Più volte il marocchino era stato chiamato in qualità di persona informata sui fatti e aveva parlato con “spirito di collaborazione” di quell'amico con qualche precedente per droga e rapina, che non si trovava più. La convinzione – ma sarà l'autopsia a dare conferme – è che mentre Madani parlava con gli inquirenti, Samuel fosse già morto e il suo cadavere, abbandonato nei pressi di un edificio dismesso in via San Paolo dove è stato ritrovato martedì scorso dalla polizia, già dato alle fiamme.

L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, forse scatenata da questioni economiche. I due, da alcuni giorni e insieme ad altri connazionali, condividevano alcune stanze in un vecchio stabile poco distante dal luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere.

L'inchiesta non è chiusa, le indagini continuano.



Edizioni locali collegate: Prato

