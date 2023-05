11.05.2023 h 16:19 commenti

Omicidio di San Paolo, il lunghissimo curriculum criminale del sospetto killer che domani sarà davanti al giudice

In attesa dei risultati dell'autopsia che chiariranno le modalità dell'assassinio, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il movente e dare un nome a chi ha inviato foto ai familiari della vittima

Una vita sregolata, sbandata, passata a commettere reati e a fare avanti e indietro dal carcere quella di Habdelhadi Hajjaj detto Madani, il marocchino di 50 anni fermato la notte di mercoledì 10 maggio con l'accusa di aver ucciso l'amico e connazionale Said Jaador, 38 anni, conosciuto con il nome di Samuel. Il suo curriculum di precedenti penali e di polizia è lungo (violenza sessuale, lesioni, percosse, danneggiamento, violazione delle norme sull'immigrazione), assai più di quello della vittima che era finita nei guai, l'ultima volta, nel 2017 dopo la rapina a un marocchino a cui puntò un coltello alla gola, ferendolo, per farsi dare il telefonino e i 430 euro che aveva con sé; anche quella volta, come già nel 2011 quando aggredì e ferì un carabiniere che lo aveva trovato in possesso di cocaina, finì in carcere.

Insomma, due vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. Habdelhadi Hajjaj nella mattina di domani, venerdì 12 maggio, comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, per la convalida dell'arresto. Difeso dall'avvocato Enrico Martini, il cinquantenne è accusato di omicidio. Il suo amico è stato ritrovato cadavere martedì scorso, in un fabbricato abbandonato nella zona tra via di San Paolo e via Galcianese. Un cadavere reso irriconoscibile dal tempo trascorso – la scomparsa era stata denunciata dalla moglie il 21 aprile ma già da tre giorni non si avevano notizie dell'uomo – e dal fuoco appiccato nel tentativo, evidentemente, di non lasciare tracce di quel morto. Le fiamme però non hanno cancellato tutto, tanto che fin dal primo momento, grazie non solo alla corporatura ma anche ai numerosi tatuaggi rilevati dopo l'esame esterno, il cadavere è stato associato a Said Jaador.

L'omicidio risalirebbe al giorno in cui il trentottenne è stato visto l'ultima volta: il 18 aprile. Sarà l'autopsia a precisare meglio questo punto.

Il cadavere è stato trovato ad un centinaio di metri dall'immobile nel quale presunto omicida e vittima nell'ultimo periodo hanno condiviso alcune stanze, insieme ad altri connazionali.

Amici, i due, al punto che più volte nelle ultime settimane il cinquantenne era stato convocato e sentito dagli inquirenti che indagavano sulla scomparsa della vittima. Un atteggiamento collaborativo, il suo. Collaborativo fino alla contestazione che lo ha portato in carcere, alla Dogaia, da dove era uscito lo scorso anno dopo aver scontato una pena per violenza sessuale commessa praticamente lo stesso giorno in cui era stato scarcerato per un'altra condanna.

Attesa per l'udienza di convalida nel corso della quale l'indagato potrebbe decidere di raccontare e di spiegare, anche sulla base degli indizi raccolti a suo carico. Le indagini vanno avanti: gli inquirenti sono alla ricerca sia del movente che potrebbe essere ricondotto ad una lite per soldi, sia del mittente delle foto di terreni e vecchi edifici inviate ai familiari della vittima.



Edizioni locali collegate: Prato

