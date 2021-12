14.12.2021 h 16:59 commenti

Omicidio Comeana, resta in carcere anche il complice del presunto assassino

Il Riesame ha respinto la richiesta di domiciliari avanzata dagli avvocati del manovale fiorentino di 32 anni arrestato poche ore dopo la morte del culturista Gianni Avvisato. I giudici: "Rischio di fuga grave, concreto e attuale".Giovedì l'interrogatorio in procura

Resta in carcere Andrea Costa, il manovale di 32 anni accusato, insieme al pluripregiudicato Stefano Marrucci, 55 anni, dell'omicidio del culturista trentottenne Gianni Avvisato, ucciso con un colpo di pistola sulla porta della sua abitazione in via Boccaccio a Comeana lo scorso 24 novembre. Lo ha deciso il tribunale del Riesame che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri. I gravi indizi di colpevolezza, raccolti dagli investigatori e già passati al vaglio del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato, sono stati dunque confermati, mentre sul fronte delle esigenze cautelare, capitolo su cui puntava il ricorso della difesa, il Riesame è stato chiaro: “Sussiste il grave, concreto e attuale pericolo di fuga dell'indagato che non ha un radicamento familiare e lavorativo ed è inserito in un contesto di persone che abitualmente commettono reati”. Lo stesso manovale conta cinque condanne per omissione di soccorso, detenzione e cessione di droga, ricettazione e invasione di edifici. La difesa ha insistito che, a differenza di Marrucci che si è reso latitante per quasi due settimane prima dell'arresto, Costa era sotto la sua abitazione, a Firenze, quando i carabinieri lo hanno fermato: “L'indagato – si legge nella sentenza – è stato trovato per puro caso, non per una sua precisa volontà di mettersi a disposizione degli inquirenti”. Un altro punto gli avvocati hanno portato all'attenzione del Riesame: Costa non ha precedenti per reati contro la persona. Anche questa considerazione è stata respinta.

E se anche gli avvocati non hanno fatto cenno agli indizi che hanno portato dietro le sbarre il loro assistito, i giudici del Riesame hanno demolito la credibilità di Costa che, dopo essere stato fermato, ha cercato di addossare tutta la responsabilità a Marrucci indicandolo come killer, relegando il suo ruolo a quello di tassista (pur avendo la patente sospesa), di accompagnatore all'oscuro di tutto. Per il Riesame, che ricostruendo i fatti parla di 'volontà omicidiaria' – perciò la contestazione è concorso in omicidio volontario – Costa sarebbe stato consapevole e la convinzione dei giudici deriva da una serie di elementi messi insieme dagli investigatori.

Il manovale, che aveva chiesto di essere sentito dalla procura, comparirà davanti al magistrato giovedì prossimo.

Marrucci dopo l'arresto non ha mai parlato: non lo ha fatto con i carabinieri, non lo ha fatto con il giudice nell'interrogatorio di garanzia, non ha chiesto incontri con la procura. Anche lui è rinchiuso nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus