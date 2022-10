04.10.2022 h 13:52 commenti

Omicidio Comeana, la procura chiede il processo per i due imputati che rischiano l'ergastolo

Gianni Avvisato, culturista di 39 anni, fu ucciso con un colpo di pistola sulla porta di casa lo scorso 24 novembre. In carcere Stefano Marrucci e Andrea Costa, entrambi fiorentini e con precedenti. Alla base del delitto uno scambio di offese sui social. L'udienza preliminare si aprirà il 3 novembre

nt

A dieci mesi dall'omicidio di Gianni Avvisato, il culturista di 39 anni ucciso con un colpo di pistola sulla porta della sua casa in via Boccaccio a Comeana, la procura di Prato ha chiesto il rinvio a giudizio di Stefano Marrucci, 56 anni, e di Andrea Costa, 43, entrambi residenti a Firenze. Tutti e due sono accusati di omicidio, pur avendo rivestito ruoli diversi. Un omicidio con un movente futile se è vera l'ipotesi di uno scambio di offese sui social e di un diverbio finito male. Secondo gli investigatori, lo scorso 24 novembre, fu Marrucci, pluripregiudicato, difeso dall'avvocato Luca Cianferoni, a puntare la pistola contro la vittima e a sparare quando questa disse che avrebbe chiamato i carabinieri: un colpo solo, che raggiunse il culturista al fianco destro lesionando un'arteria e provocando una emorragia con successivo arresto cardiorespiratorio. Costa, manovale con qualche precedente, difeso dagli avvocati Massimo Nistri e Mattia Alfano, sempre stando all'accusa, accompagnò a Comeana l'amico, che stava tra l'altro scontando gli arresti domiciliari, e nelle fasi dell'affronto sferrò un pugno a Gianni Avvisato. Poi la fuga. Il culturista morì diversi minuti dopo: ai vicini che accorsero, fece in tempo a dire che gli avevano sparato. I carabinieri arrivarono nel giro di poche ore a Costa grazie alle telecamere di sicurezza installate a Comeana che avevano ripreso il numero della targa dell'auto indicata da alcuni testimoni e, appunto, intestata a lui. L'uomo raccontò tutto: disse che non sapeva delle intenzioni di Marrucci, che si era limitato a fargli da tassista, che non aveva avuto altro ruolo che quello. Stefano Marrucci fu arrestato diversi giorni dopo quando i carabinieri misero fine alla sua latitanza con un blitz in un affittacamere in via Catalani, a Firenze. Lo sorpresero nel sonno e accanto al letto, sul comodino, trovarono la pistola pronta all'uso, la stessa usata per commettere l'omicidio a Comeana. Un'arma, dunque, perfettamente funzionante come ha accertato anche l'incidente probatorio.L'elenco delle imputazioni è più lungo per Marrucci che deve rispondere anche di ricettazione della pistola usata per uccidere il culturista, una Beretta di quelle in dotazione agli agenti della questura di Livorno, proveniente da un furto in abitazione commesso nel 2014. A carico del 56enne anche l'accusa di aver detenuto illegalmente sei proiettili e quella di evasione dagli arresti domiciliari.L'udienza preliminare è fissata il 3 novembre. Gli imputati non potranno accedere a riti alternativi, così come prevede la riforma recentemente entrata in vigore per quei reati che sono punibili con l'ergastolo.