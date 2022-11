03.11.2022 h 14:14 commenti

Omicidio Comeana, il giudice dispone la perizia psichiatrica sul killer

Una perizia per valutare la capacità di intendere e volere di Stefano Marrucci, accusato, insieme all'amico Andrea Costa, di concorso in omicidio volontario. Tutti e due hanno chiesto il rito abbreviato. La vittima, Gianni Avvisato, culturista di 38 anni, fu uccisa sulla porta di casa il pomeriggio del 24 novembre 2021. Sarebbe stato uno screzio sui social a scatenare l'ira di Marrucci

Va verso il rito abbreviato il processo per l'omicidio di Gianni Avvisato, il culturista di 38 anni ucciso con un colpo di pistola sulla porta di casa, in via Boccaccio a Comeana (Carmignano), il 24 novembre dello scorso anno. I due imputati – Stefano Marrucci, pluripregiudicato di 55 anni (avvocati Cianferoni e Reggi) , e Andrea Costa, manovale di 35 (avvocati Nistri e Alfano), entrambi fiorentini – hanno scelto il rito alternativo che, per Marrucci, è stato condizionato ad una perizia psichiatrica per valutare la reale capacità di intendere e volere dopo che le consulenze della procura e della difesa hanno rilevato un'alterazione psicofisica arrivando, però, a conclusioni diverse su quanto ciò abbia influito sui fatti. Oggi, giovedì 3 novembre, il giudice delle udienze preliminari ha rinviato tutto al 15: in quella udienza, sarà affidato l''incarico al medico chiamato ad occuparsi della perizia.I due imputati sono accusati di concorso in omicidio volontario e porto abusivo di arma; a carico di Marrucci si aggiungono le accuse di evasione dagli arresti domiciliari, regime a cui era stato sottoposto quattro mesi prima dell'omicidio, detenzione di munizioni e ricettazione della pistola usata per uccidere, una Beretta calibro 9 in dotazione alla questura di Livorno e il cui furto era stato denunciato nel 2014. La pistola fu trovata dai carabinieri nella stanza di un affittacamere a Firenze dove il pregiudicato si era nascosto dopo l'omicidio, e dove fu arrestato al termine di un paio di settimane di ricerche.Secondo le indagini, a scatenare l'ira di Marrucci sarebbe stato uno screzio sui social e qualche parola di troppo scritta dalla vittima. Il pomeriggio del 24 novembre – e qui invece la ricostruzione poggia sul racconto fatto agli investigatori da Costa, arrestato quasi subito – Marrucci chiese all'amico di accompagnarlo in macchina a Comeana, a casa del culturista. Costa ha sempre detto di non aver mai saputo né che l'amico fosse armato né quali intenzioni avesse. Marrucci sparò e uccise, come aveva già fatto nel 1987 quando, in un contesto di gelosia verso una donna, freddò un boss della mafia catanese.