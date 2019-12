09.12.2019 h 13:00 commenti

Ombre sull'industria pratese: male il manifatturiero, frena anche il pronto moda cinese

Per la prima volta gli indicatori su produzione ed esportazione dell'abbigliamento sono negativi e la contrazione è più forte di quella registrata dal tessile



Meno pesanti le variazioni negative del tessile ma comunque preoccupanti: nei primi sei mesi 2019 siamo attorno al 2.4% Questo settore sconta le difficoltà della fase a valle e distribuisce la contrazione sia nella filiera dei tessuti che dei filati con significativi riflessi sulle lavorazioni contoterzi: "Meritano un discorso a parte - spiega Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord - perché rappresentano un anello di congiunzione fondamentale della nostra filiera produttiva. I modelli di business stanno cambiando e richiedono sempre più poche quantità e subito. E' importante quindi, essere uniti per capire come muoversi. Ecco perché abbiamo creato uno specifico focus per i terzisti".

Male anche il meccanotessile che invece nel 2018 aveva registrato numeri positivi. Siamo di fronte a un -2,8%. A pesare sono anche in questo caso le incertezze internazionali.

Il 2019 si avvia a essere archiviato come un anno difficile per l'economia locale e non solo. Gli indicatori sulla produzione manifatturiera forniti oggi, 9 dicembre, da Confindustria Toscana Nord, sono tutti negativi e poco consola il fatto che il dato nazionale sia ancora peggiore. Che la situazione sia preoccupante lo conferma una novità assoluta per la realtà pratese: l'abbigliamento, appannaggio di imprese a conduzione cinese, è in frenata. Parliamo di un settore che è sempre cresciuto in modo esponenziale fino ad arrivare a superare il tessile per numero di addetti (20.300 contro 19.300). Ora per la prima volta subisce una battuta d'arresto che tra l'altro è più decisa di quella registrata dal tessile (-2,4%). La contrazione rilevata tra gennaio e settembre infatti, è del -3,1% contro un +7,4% di tutto il 2018. Il quarto trimestre del 2019 è leggermente migliore ma non ribalterà il risultato. Anche i pronto moda cinesi quindi, devono piegare il capo di fronte alle variabili internazionali che stanno creando molti problemi alle esportazioni del manifatturiero pratese: guerra dei dazi americani, Brexit e la stagnazione economica della Germania che è un mercato di riferimento molto importante per Prato. Per l'abbigliamento la contrazione dei primi sei mesi del 2019 sfiora il 10% che diventa 16% se si guarda solo al mercato tedesco.Meno pesanti le variazioni negative del tessile ma comunque preoccupanti: nei primi sei mesi 2019 siamo attorno al 2.4% Questo settore sconta le difficoltà della fase a valle e distribuisce la contrazione sia nella filiera dei tessuti che dei filati con significativi riflessi sulle lavorazioni contoterzi: "Meritano un discorso a parte - spiega Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord - perché rappresentano un anello di congiunzione fondamentale della nostra filiera produttiva. I modelli di business stanno cambiando e richiedono sempre più poche quantità e subito. E' importante quindi, essere uniti per capire come muoversi. Ecco perché abbiamo creato uno specifico focus per i terzisti".Male anche il meccanotessile che invece nel 2018 aveva registrato numeri positivi. Siamo di fronte a un -2,8%. A pesare sono anche in questo caso le incertezze internazionali.

Infine il lavoro portato avanti da Confindustria sul fronte della sostenibilità, settore considerato strategico. E' in fase di istituzione una commissione apposita su questi temi per dare valore a quanto fatto dal distretto nella sua tradizione storica di recupero degli stracci e in generale per riuscire a dare un'impronta ecosostenibile al prodotto. In questo senso la bocciatura della plastic tax è totale. "E' una tassa che penalizza le aziende senza risolvere niente. - spiega Fabia Romagnoli, consigliera delegata per la sostenibilità - In realtà la plastica è un materiale sostenibile. E' il cattivo uso che se ne fa che impatta sull'ambiente".

Non meno critico il giudizio del presidente Giulio Grossi: "Il manifatturiero non è al centro delle politiche nazionali e anche a livello locale non siamo soddisfatti perché mancano infrastrutture e soluzioni per la gestione degli scarti di lavorazione e per lo smaltimento dei rifiuti. Unica nota positiva riguarda l'attenzione per l'innovazione con le agevolazioni che resteranno anche per il 2020. L'auspicio è che possano essere rese strutturali".

E.B.