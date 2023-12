01.12.2023 h 10:48 commenti

Omaggio al partigiano Orlando Storai fucilato 80 anni fa, commemorazione in Val di Bisenzio

La storia del partigiano sarà ricordata e celebrata il 2 e il 3 dicembre con le iniziative organizzate dai Comuni di Vernio e di Vaiano

Il 2 dicembre 2023 ricorrono gli ottant’anni dalla fucilazione di Orlando Storai, nato a Montepiano. Il Comune di Vernio e quello di Vaiano hanno organizzato due giornate di eventi per ricordare la figura del giovane antifascista con commemorazione, passeggiata nei luoghi dell’azione della formazione partigiana a lui intitolata e pranzo, il cui ricavato sarà devoluto alla Misericordia di Schignano, la cui sede è stata gravemente danneggiata dall’alluvione del 2 novembre.Al centro delle celebrazioni la vicenda e il sacrificio di Orlando Storai, un giovane antifascista di Montepiano emigrato in Corsica, come molti in quegli anni, poi combattente volontario nella Guerra di Spagna con la Brigata internazionale Garibaldi, ferito, arrestato a Mentone nel 1942 e spedito al confino a Ventotene. Storai di ritorno in Val di Bisenzio dopo l’armistizio viene catturato e trucidato dalla Banda Carità il 2 dicembre del ‘43 al Poligono di tiro delle Cascine. Una crudele vendetta dei fascisti dopo l’uccisione da parte di tre Gappisti del tenente colonnello Gino Gobbi, comandante del distretto militare di Firenze, che organizzava l’esercito della Repubblica sociale inviando cartoline di precetto e ricattando i renitenti con l’arresto dei loro genitori.Sabato 2 dicembre al circolo di Mercatale di Vernio alle 16 è fissata la commemorazione con la partecipazione del sindaco di Vernio Giovanni Morgani, dell’esperto di storia locale Francesco Venuti, di Stefania Tendi dell’Anpi di Vernio e di Enrico Jozzelli del Museo della Deportazione e Resistenza di Prato. Coordina Fulvio Castellani dell’associazione “6 settembre”.Domenica 3 dicembre al Circolo Arci di Schignano alle 8.30 inizia l’evento “Ricordando la formazione partigiana Orlando Storai” con la breve camminata nei luoghi teatro delle azioni della formazione, sui sentieri del bosco (si raccomanda abbigliamento adeguato). Alle 11.30 presentazione della ricerca sulla spedizione al Monte Falterona della formazione Orlando Storai, con il sindaco di Vaiano Primo Bosi, Alessia Cecconi della Fondazione Cdse, Luciana Brandi dell’Anpi di Vaiano e Mauro Torlai di Avcsn. Coordina David Pozzi, presidente Rcs Schignano. Alle 12.30 pastasciutta partigiana “rinforzata”. Il contributo è di 20 euro, prenotazione al circolo Arci di Schignano al numero 0574 968229 (dalle 13 alle 18) entro giovedì 30 novembre.