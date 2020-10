03.10.2020 h 14:43 commenti

"Omaggio a Fellini", il concerto esclusivo della Camerata Strumentale per i suoi abbonati

L'evento è in programma il prossimo 8 ottobre. Prosegue intanto la campagna di abbonamenti dell'orchestra che con queste prime uscite ha messo a punto i protocolli anticovid

È aperta la campagna abbonamenti per la nuova stagione 2020-21 della Camerata Strumentale Città di Prato, “Sentendo nuova forza”. La stagione è stata preceduta (manca ancora un ultimo appuntamento) da un ciclo di concerti in formazione cameristica pensati per più motivi, primo fra tutti quello di ringraziare gli abbonati e recuperare i concerti perduti della scorsa stagione. I concerti sono stati poi un'utilissima "prova tecnica" per familiarizzare con i protocolli anti covid, per capire necessità e problematiche dei musicisti e del pubblico, per avvicinarsi al vero gran debutto di stagione con la massima tranquillità e sicurezza: il risultato fino ad ora è stato oltremodo soddisfacente.

I prossimi appuntamenti in programma sono dunque questi: il 12 novembre sarà recuperato il concerto in cartellone nella scorsa stagione di Hugo Ticciati. La priorità sarà ovviamente data agli abbonati ma, come per gli altri concerti del ciclo Canzona di ringraziamento, saranno in vendita anche alcuni biglietti (intero 15 €, under 18 5€).