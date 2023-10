03.10.2023 h 14:47 commenti

Oltre un etto di cocaina in casa, arrestato pregiudicato che il giudice rimette in libertà

Per lui, ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di firma

La squadra mobile della questura di Prato ha arrestato un 50enne pregiudicato di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, reato per cui ha già dei precedenti. Nell'abitazione dell'uomo, in zona piazza Mercatale, sono stati trovati e sequestrati 120 grammi di cocaina, avvolta nel cellophane.

Il controllo è stato effettuato lo scorso 30 settembre partendo da un accertamento in strada dato che il nordafricano è "noto" per le sue attività. Dalla perquisizione è emerso il possesso di un grammo di cocaina che ha tentato di gettare poco prima del controllo. La perquisizione è stata quindi estesa all'abitazione del cinquantenne permettendo di scoprire il resto della droga. La polizia ne ha dato notizia solo oggi, 3 ottobre, attendendo l'esito dell'udienza di convalida che si è tenuta ieri. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la scarcerazione dell'uomo (era ai domiciliari da sabato) con il solo obbligo di firma in attesa del processo.



Edizioni locali collegate: Prato

