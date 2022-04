04.04.2022 h 20:05 commenti

Oltre seicento uova di cioccolato vendute per la Forza di Giò

L'ultima consegna ieri a Casale dove il gruppo Siamo Prato ne ha acquistato sessanta. Il ricavato sarà devoluto per la ricerca sui tumori cerebrali infantili

Sono 630 le uova di Pasqua che quest'anno la onlus La forza di Giò ha venduto per raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori cerebrali infantili. Le ultime 60 sono state consegnate ieri mattina, 3 aprile, al circolo di Casale grazie all'attivismo del gruppo Si-amo Prato. Un legame nato oltre due anni fa in occasione delle elezioni regionali per dare sostegno al candidato Nicola Ciolini, che continua ad essere molto forte grazie a una squadra unita. Un'amicizia che si rinnova periodicamente anche per campagne di solidarietà come quella che porta avanti l'associazione nata per volontà della famiglia di Giovanni Fuochi, il diciannovenne di Casale che lotta contro una rara forma di tumore cerebrale da quando è molto piccolo. "Per noi - ha affermato Monica Bigagli, mamma di Giovanni e motore di ogni iniziativa dell'associazione - significa tanto avere un gruppo di amici su cui contare e che risponde a ogni chiamata. Con alcuni ho un legame che affonda le sue radici nel tempo, come con Fabio Apa, primo educatore di Giovanni, con altri si tratta di una conoscenza recente ma sempre attenta e affettuosa. Devo dire che nessuno si tira mai indietro quando si tratta di aderire alle nostre iniziative". Alla consegna delle uova era presente anche il sindaco Matteo Biffoni.