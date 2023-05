05.05.2023 h 15:23 commenti

Oltre quattromila persone iscritte al progetto Gol, per il rilancio dell'occupazione

Nei primi tre mesi dell' anno 1.990 le persone che si sono rivolte al Centro per l'impiego con l'obiettivo di riqualificarsi, aggiornarsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. Successo anche per l'open day della logistica

Sono 4.077 i pratesi in cerca di lavoro che da giugno 2022 ad oggi, hanno aderito al progetto Goal Garanzia Occupabilità Lavoratori previsto dal Pnrr, lanciato dal centro per l'impiego di Prato. Di queste 1.990 si sono iscritte nei primi quattro mesi del 2023. Interessati alla misura sono disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza, disabili, donne, giovani, over 50 e appartenenti ad altre categorie svantaggiate. I partecipanti hanno la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento, di riqualificazione oppure di essere inseriti, se ci sono le competenze, direttamente nel mondo del lavoro. I dati, forniti dal Centro Impiego di Prato, evidenziano che circa mille saranno orientati ai percorsi di aggiornamento e di riqualificazione. Il 75%, in particolare, potrà essere inserito nei percorsi di upskilling, il 25% di reskilling. Una parte è stata indirizzata verso percorsi destinati a persone svantaggiate . Gli altri hanno già la formazione necessaria per inserirsi nel mercato del lavoro .Intanto, sempre nell'ottica di unire la domanda con l'offerta continuano gli open day dedicati a settori specifici , l'ultimo ieri 4 maggio per la logistica ha interessato 30 persone. Anche in questo caso c’è stata una buona partecipazione, visto che servono competenze particolari. Con questa formula le persone sono messe in contatto con le aziende che ricercano personale

con le aziende per favorire il loro inserimento lavorativo.