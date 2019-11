05.11.2019 h 10:44 commenti

Oltre mille libri regalati alle scuole materne ed elementari con "Aiutaci a crescere"

L'iniziativa promossa dalla libreria Giunti si è conclusa con un successo: i clienti potevano scegliere di acquistare volumi scontati e donarli agli istituti cittadini. Dal 9 novembre inizia la consegna

Anche quest'anno la campagna di promozione del libro e della lettura "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro", promossa dalla Libreria Giunti al punto in collaborazione con la biblioteca Lazzerini e con il patrocinio del Comune di Prato, è giunta al termine. In questa settima edizione, nel mese di agosto 2019, genitori con bambini hanno acquistato circa 1.000 libri adatti alle scuole materne e alle scuole elementari - scontati del 15% - in una scelta del tutto libera. La sezione ragazzi e bambini della Lazzerini ha organizzato la distribuzione dei libri raccolti, assicurando un piccolo numero di volumetti a ciascuna delle scuole dell'infanzia e primarie del territorio comunale.

La consegna dei libri alle scuole inizierà sabato 9 novembre, proseguirà fino a fine febbraio 2020 e verrà effettuata al desk Informazioni e Prestito della Sezione Ragazzi (escluso domenica e festivi) ad un incaricato per scuola, previo presentazione di un documento di identità e firma di ritiro, durante gli orari di apertura al pubblico.