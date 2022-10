21.10.2022 h 19:06 commenti

Oltre metà della forza lavoro a nero, attività sospesa per una confezione

E' quanto scoperto ieri mattina in una confezione nella zona di San Paolo durante un controllo interforze. Sono scattate sanzioni per oltre 30mila euro

Oltre la metà degli operai sorpresi a lavoro non aveva un contratto regolare. Per questo una confezione a conduzione cinese in via Cilento, controllata ieri mattina, 20 ottobre, dal gruppo interforze coordinato dalla questura, è stata sospesa. Ispettorato territoriale del lavoro e Inps hanno accertato che 14 lavoratori sui 23 presenti, tutti cinesi, erano a nero e tra questi uno è risultato clandestino. Oltre alla sospensione della ditta, sono state elevate sanzioni per 30mila a cui si aggiungono quelle relativi ad altri illeciti amministrativi quali la violazione del divieto di fumo nei luoghi di lavoro (440) e la sistemazione di macchine da cucire in luoghi non idonei (900 euro). Tali macchinari sono stati sequestrati dalla polizia municipale.

L'Asl ha acquisito i documenti per approfondire gli accertamenti mentre il personale di Alia ha riscontrato l'iscrizione con debito per il mancato pagamento della Tari.

Al controllo hanno partecipato anche la guardia di fianza e i vigili del fuoco che hanno accertato violazioni di natura penale alla normativa anticendio nei luoghi di lavoro.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus