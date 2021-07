05.07.2021 h 14:50 commenti

"Oltre il giardino", dodici appuntamenti con musica, teatro e degustazioni

Da domani, 6 luglio, al 10 agosto debutta la rassegna organizzata dalla Strada dei Vini di Carmignano, il Casotto a Tipico in collaborazione con Provincia e Comune. In programma anche un omaggio a Morricone e quattro serate jazz

Musica, teatro e degustazioni al giardino Buonamici, dodici appuntamenti a partire da domani 6 luglio fino al 10 agosto promossi dalla Provincia, dal Comune di Prato in collaborazione con La strada dei vini di Carmignano e il Casotto Atipico.

"Il giardino - ha spiegato Francesco Puggelli presidente della Provincia- è uno dei punti più belli della centro storico e, quindi, la cornice ideale per eventi di grande rilieoi per la qualità della proposta, ma anche perchè potranno essere vissuti in piena sicurezza".

Il primo appuntamento è per domani alle 21,30 con "La cervelleria" piéce teatrale, il 7 luglio alle 21,15 Franco D'Aniello racconta la sua storia legata ai Modena City Ramblers, il 14 luglio Luca Sommi con "Il cammnin di nostra vita" propone una rilettura critica della Divina Commedia. Il 21, 22 , 28 e 29 luglio il giardino risuna delle note jazz con una rassegna di musica d'autore proposta dal Casotto a Tipico, mentre il 4 luglio è di scena il recital "W la France" di Anna Maria Castelli. Ultimo appuntamento della rassegna, il 10 agosto, con "Omaggio a Morricone", l'Ensamble Terzo tempo ,diretta da Massimo Barsotti, ripropone le opere del maestro, a un anno dalla sua morte, rilette con arrangiamenti e contaminazioni.

"Un programma ricco - ha commentato Simone Mangani assessore alla cultura del comune di Prato - nel segno del rinnovato patto fra la Provincia e il Comune, con eventi per tutti i gusti, dal teatro alla musica alla presentazione dei libri".