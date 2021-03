18.03.2021 h 17:39 commenti

Oltre duemila persone hanno bussato alla porta della San Vincenzo de Paoli

Le famiglie aiutate sono 125, il 12% degli utenti è senza lavoro e soltanto 13 persone sono uscite da una situazione di povertà. Distribuite 111 tonnellate di alimenti e beni per 94mila euro

Si allarga la forbice fra i nuovi utenti che nel 2020 si sono rivolti alla Società San Vincenzo de Paoli e alle 16 conferenze di Carità collegate, e quelli che invece sono riusciti ad uscire dalla povertà: 4.500 le persone che sono state aiutate e solo 13 quelle che sono riuscite a uscire dalla povertà.

Dati che sono in linea con un anno da dimenticare: il 12% in più i casi che mostrano come causa principale di povertà la disoccupazione, aumentano del 14% i senza fissa dimora e cresce raggiungendo il 63% ,il numero di immigrati che ha bussato alle porte dei centri di ascolto.

Durante il 2020 sono state aiutate 1.254 famiglie, distribuite 111 tonnellate di alimenti (78 nel 2019) a 2.200 utenti a cui si aggiungono vestiti e mobili per un valore di 94mila euro. Una delle voci più pesanti è rappresentata dalle bollette scadute o dalle forniture a rischio sospensione seguita dalla sostituzione o dalla riparazione di un elettrodomestico essenziale.

“Sembra di vivere in un film noir di fantascienza – spiega il presidente Andrea Gori – ma purtroppo siamo nella realtà e il lieto fine tarda ad arrivare. Passiamo le giornate a rispondere alle richieste d’aiuto e ora non ci resta che resistere e continuare a sperare nell’aiuto di tante persone che continuano a dimostrarci la loro vicinanza”.

Anche in piena pandemia non è mancato il contributo alla marginalità estrema, con la consegna settimanale alla Ronda notturna della Croce d’Oro di sacchetti alimentari e la partecipazione al progetto “spesa a casa”. Ulteriormente intensificata la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune nel fronteggiare tempestivamente gli interventi non dilazionabili. Se le erogazioni sono cresciute restano contenute le spese di gestione sotto il 2% completamente coperte dai 140 confratelli (9 i nuovi iscritti ) a cui si aggiungono 30 non tesserati.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus