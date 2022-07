08.07.2022 h 17:00 commenti

Oltre due tonnellate di droga fatte arrivare in Italia: pesanti condanne per i trafficanti

L'operazione, una delle più grosse portate a termine dalla guardia di finanza, risale al 2015. Cocaina e marijuana arrivavano da Olanda, Spagna, Grecia e Albania e venivano distribuite in Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Puglia e Calabria

nt





Droga a tonnellate. Fiumi di cocaina e di marijuana importati da Olanda, Spagna, Grecia e Albania per rifornire le piazze di mezza Italia, tra le quali Prato e Firenze. A sette anni dall'operazione della guardia di finanza che, coordinata dalla Dda, arrestò diciassette albanesi accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e all'importazione e allo spaccio in Italia, il tribunale di Prato ha inflitto complessivamente quasi 60 anni di carcere a cinque imputati, tutti albanesi tra i 30 e i 45 anni, e ne ha assolti altri 4 che erano difesi dagli avvocati Tiziano Veltri, Alessandro Vannucci, Alessandro Mori, Luca Donelli (gli altri imputati erano stati già condannati con riti alternativi). 18 anni e 6 mesi la condanna più pesante, 5 anni quella più lieve. Il pubblico ministero, Giulio Monferini, aveva chiesto ai giudici di condannare tutti con pene comprese tra 24 e 12 anni.Partendo dall'arresto di uno spacciatore a Prato, gli investigatori misero insieme i tasselli di un mosaico più vasto a carattere internazionale. Oliata la capacità del gruppo di albanesi di contrattare, gestire, importare, distribuire ingenti quantitativi di droga usando quattro canali in particolare: Olanda e Spagna per la cocaina, Grecia e Albania per la marijuana. Il gruppo poteva far conto su un'articolata e capillare organizzazione di persone che, una volta arrivato in Italia lo stupefacente, si occupava di piazzarlo in Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Calabria e Emilia Romagna. Enormi i quantitativi sequestrati dagli inquirenti a più riprese durante la lunga e complessa indagine: in tutto si parla di due tonnellate di marijuana e di trenta chili di cocaina, fatti arrivare con motoscafi clandestini attraverso rotte improvvisate che si concludevano sulle coste più defilate del sud Italia.Gli investigatori sequestrarono anche più di 30mila euro in contanti, auto di lusso usate dagli albanesi per spostarsi in Italia, motoscafi usati per trasportare i carichi di droga, altri veicoli e immobili per un valore di 600mila euro. Il tribunale di Prato ha confiscato gran parte dei beni sequestrati e disposto anche l'espulsione dall'Italia dei cinque albanesi condannati.