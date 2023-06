30.06.2023 h 20:07 commenti

Oltre due ore per arrivare in ospedale dopo il malore in casa, 118 sotto accusa per la morte del 64enne. L'Asl: "Procedura corretta"

L'Asl Toscana Centro ha fornito la propria versione dei fatti su quanto accaduto ieri a Vaiano. Versione che non convince il sindaco Primo Bosi. Donati gli organi

(e.b.)

“Tutto è stato effettuato nel pieno rispetto della procedura”. Così l'Asl Toscana Centro giudica l'operato del servizio 118 nel soccorrere il 64enne di Vaiano che ieri ha accusato un malore in casa, è andato in arresto cardiaco nel trasporto verso l'ospedale con un'ambulanza di soli volontari ed è morto due ore dopo al policlinico di Careggi dove è stato accompagnato da Pegaso. Una versione dei fatti che non convince il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, che stamani ha inviato una Pec con richiesta di chiarimento all'assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini e al direttore generale dell'Asl Paolo Morello Marchese. Una terza Pec è partita alla Prefettura. “Se entro lunedì non riceverò risposte chiare su quanto avvenuto anche rispetto al lacunoso e contraddittorio report che ho ricevuto stamani e che suscita in me più di un dubbio, sono pronto alle vie legali e a un esposto in Procura. Mi consulterò con gli avvocati”. Non è ancora chiaro cosa faranno i parenti di Stefano Farsetti che viveva solo nella sua abitazione in via Mazzini. I suoi parenti abitano altrove. E' alla nipote che sta ad Arezzo che l'uomo ha telefonato nella tarda mattinata di ieri per chiedere aiuto.La telefonata al 118 Firenze Prato dalla Cur 112, è arrivata alle 13.25. Partiamo da qui per pubblicare la versione dei fatti fornita dall'Asl attraverso un comunicato stampa.La chiamante dice all'operatore che “lo sentiva confuso al telefono”. Viene quindi assegnato un codice giallo. Alle 13:27, dopo maggiore approfondimento, parte l’ambulanza di primo soccorso Bravo 4904 (Croce rossa di Prato nord, elemento non precisato dall'Asl, ndr) che arriva sul posto alle 13.41. L’equipaggio comunica le condizioni del paziente secondo quanto previsto dai protocolli in uso in merito a stato di coscienza, qualità del respiro, colorito cutaneo che risultavano nella norma. Veniva assegnato un codice 2, mediamente critico, e indirizzata l’ambulanza al Dea del Santo Stefano di Prato per gli accertamenti e cure del caso.Alle 14:12 parte verso l’ospedale di Prato. Alle 14:21 dopo 9 minuti, in itinere, il mezzo comunica alla centrale operativa la variazione delle condizioni del paziente. Viene riferita perdita di coscienza ed alterazione della funzionalità respiratoria, che induce nello stesso momento l’attivazione del mezzo di soccorso avanzato medico di Vernio, mentre l’operatore 118 resta in contatto con l’equipaggio Bravo per accertarsi dell’inizio delle manovre rianimatorie e del loro corretto svolgimento. In sequenza alle 14:27 viene attivato l’elisoccorso Pegaso 1 dalla base di Firenze in quanto il paziente, in arresto cardiaco, era a quel punto potenzialmente eleggibile per il trattamento Ecmo presso il Centro di Careggi.Alle 14:49 è arrivato sul posto il mezzo medicalizzato di Vernio che ha proseguito le manovre rianimatorie già poste correttamente in essere dall’equipaggio del mezzo Bravo 4904 mentre nel frattempo atterrava, nel luogo consentito (il campo sportivo della Briglia, ndr), il mezzo Pegaso 1 il cui equipaggio raggiungeva il medico di Vernio già operativo nel luogo dove si era fermato il primo mezzo. Il paziente veniva ulteriormente stabilizzato (applicato anche Lucas, il massaggiatore automatico, ndr) e giungeva a Careggi in elicottero alle ore 15.28 dove veniva preso in carico da Ecmo Team per il tentativo di riperfusione in corso di arresto cardiaco.L’applicazione delle procedure messe in atto dalla centrale operativa e dagli equipaggi sanitari che si sono susseguiti hanno consentito di poter sottoporre il paziente ad un tentativo di rianimazione anche con Ecmo (circolazione extracorporea, ndr); la procedura Ecmo seppure avviata non consentiva la ripresa dell’attività cardiaca con decesso del paziente e avvio della procedura di donazione di organi.Questa la versione dell'Asl. A Notizie di Prato risulta che il codice d'invio della Bravo fosse 1 (rosso), ma al di là della prima valutazione del paziente, da questa ricostruzione viene evidenziato un fatto molto importante per capire se il servizio 118, alla luce dei recenti tagli sulla postazione medicalizzata diurna di Vaiano non sostituita da infermieristica se non il fine settimana, sia adeguato al territorio che deve coprire. Il paziente è arrivato a Careggi due ore e tre minuti dopo la richiesta di aiuto al 118. Un tempo infinito per chi ha un infarto e deve necessariamente raggiungere un ospedale più velocemente possibile. Quando l'ambulanza Bravo si è fermata quasi ai confini tra Vaiano e Prato per il peggioramento delle condizioni del 64enne, mancava una decina di minuti per arrivare al Santo Stefano. Dieci minuti contro i sessantasette determinati dalla scelta di far arrivare la medicalizzata di Vernio e Pegaso per dirottare l'uomo a Careggi. Il senno di poi è inutile, soprattutto di fronte alla morte di una persona, ma è indubbio che se su quell'ambulanza ci fosse stato un professionista, medico o infermiere, che tirasse dritto verso il Santo Stefano, il 64enne avrebbe avuto qualche chance in più di salvarsi.In attesa di chiarire ulteriormente il quadro, restano la commozione per l'ultimo atto di generosità di questo sfortunato cittadino che ha donato gli organi e la speranza che la sua morte non sia stata vana rispetto a un dimensionamento del servizio che ogni giorno suscita più di una perplessità e preoccupazione tra i cittadini e gli operatori.