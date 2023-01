13.01.2023 h 09:24 commenti

Oltre 90mila euro alle associazioni del territorio, il bilancio del Comune di Poggio a Caiano

Nel 2022 distribuiti quasi 70mila euro alle associazioni culturali e sociali e quasi 25mila a quelle sportive. Il sindaco Puggelli: "Sostegno concreto al mondo del volontariato protagonista di attività importantissime"

Nel 2022 il Comune di Poggio a Caiano ha distribuito oltre 90mila euro di contributi alle associazioni culturali, sociali e sportive del territorio. Per l’esattezza, tenendo conto degli interventi ordinari e straordinari, è di 93.288 euro la cifra stanziata a sostegno delle attività svolte dalle associazioni poggesi. Nel dettaglio: 68.438 euro sono andati alle associazioni culturali e sociali, 24.850 a quelle sportive.

I contributi sono stati erogati in base ai regolamenti comunali che prevedono che venga riconosciuto un sostegno sia all’attività ordinaria delle associazioni che all’organizzazione di eventi e manifestazioni. E proprio in quest’ultimo campo, la parte del leone l’ha recitata la Pro Loco di Poggio a Caiano che, in base all’accordo di co-progettazione con il Comune, è stata impegnata nell’organizzazione di molti eventi, uno su tutti l’Assedio alla Villa che nel 2022 è tornato dopo due anni di stop.

“Continua l’impegno dell’amministrazione a sostegno del mondo del volontariato poggese, che sia esso di carattere culturale, sociale o sportivo – commenta il sindaco Francesco Puggelli - e l’ammontare dei contributi erogati nel corso del 2022 lo testimonia ampiamente. Lo sforzo profuso dalla nostra amministrazione è stato importante, perché siamo riusciti a mettere a disposizione delle nostre associazioni quasi 100 mila euro, nonostante le note difficoltà che gli enti locali incontrano in questo periodo nel comporre i propri bilanci”.



