21.07.2021 h 12:03 commenti

Oltre 7mila medici e sociosanitari non vaccinati, partono le diffide dell'Asl e in 1.700 si mettono in regola

L'obbligo vaccinale, nella Asl Toscana centro, scade il 31 agosto. Chi, entro quella data, sarà ancora no vax o non avrà fornito motivazioni valide alla mancata somministrazione, sarà sospeso dal servizio. Sul drastico provvedimento pendono però interrogativi

nadia tarantino

Nella Asl Toscana centro si contano 7.300 tra medici e operatori sanitari e sociosanitari non vaccinati contro il Covid; tutti, in questi giorni, stanno ricevendo pec e raccomandate dall'azienda che ricorda che la vaccinazione è obbligatoria e che serve provvedere entro il 31agosto, pena la sospensione dal servizio. Questo il numero principale uscito oggi, mercoledì 21 luglio, dalla riunione che la Asl Toscana centro ha convocato con le organizzazioni sindacali per dare conto della situazione negli ospedali del territorio ma anche nelle strutture sanitarie, nelle rsa, negli istituti medici che direttamente o indirettamente ruotano attorno all'azienda.Il Dipartimento di prevenzione sta lavorando a ritmi serrati per fare in modo che ognuno dei 7.300 non in regola con l'obbligo vaccinale spieghi perché. Intanto, c'è da dire che il numero si divide tra 4.300 in possesso di pec e dunque iscritti ad un albo professionale e perciò si tratta di medici e infermieri (563 dipendenti diretti dell'azienda sanitaria), mentre altri 3mila (2mila con busta paga Asl) non hanno un indirizzo di posta elettronica certificata e quindi si tratta di operatori sociosanitari e tecnici sanitari che riceveranno la raccomandata a casa.Alla prima ondata di pec hanno risposto in 1.700, alcuni per dire di aver prenotato il vaccino e altri per dire che il loro medico ha sconsigliato di sottoporsi alla somministrazione. Sarà una commissione tecnica, istituita appositamente in seno alla Asl Toscana centro, a valutare le giustificazioni per accertarne la sussistenza. Pronto, intanto, l'invio della seconda pec a chi non si è fatto vivo dopo aver ricevuto la prima.Secondo il tabellino di marcia, i primissimi giorni di settembre gli albi professionali e i datori di lavoro (Asl, cooperative, rsa, istituti medici e quant'altro), avranno a disposizione l'elenco dei no vax con l'obbligo di procedere alla sospensione nel rispetto della norma che impone il rischio zero per il professionista sanitario e tecnico-sanitario e per gli operatori del settore. Un vincolo, il rischio zero, che rende impossibile il cambio di mansione o il trasferimento ad altro settore per un semplice fatto: nella sanità, in pratica, non esiste un compito che escluda contatti, anche minimi, con il paziente.La sospensione dal lavoro è obbligatoria ma non scontata, per due motivi. Uno: il Tar dell'Emilia Romagna, istituendo un precedente, ha bloccato i provvedimenti di sospensione già emessi dalla Asl e rinviato tutto al primo novembre quando entrerà nel merito della questione. Due: è sempre più insistente la voce di un decreto legge che il Governo potrebbe varare a breve per rimandare al 2022 l'obbligo vaccinale per chiunque lavori nell'ambito sanitario.