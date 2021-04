Viale Leonardo da Vinci si trasformerà presto in un grande boulevard grazie alla realizzazione di tre boschi in altrettanti punti strategici di questa arteria e delle sue immediate vicinanze: Pecci, via Nenni e via Rimini. Il progetto, realizzato dallo studio di Michelangelo Pugliese e che entra a pieno titolo nel piano di forestazione urbana voluto dalla precedente e dall'attuale giunta Biffoni, è finanziato dal bando regionale Toscana Carbon neutral con 350mila euro dei 650mila totali (il resto lo metteranno le casse comunali).Stamani, 27 aprile, il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alle opere pubbliche Valerio Barberis, hanno presentato il dettaglio dei tre interventi e la strategia che li unisce: aggredire con il verde le zone più dense aumentando anche le superfici permeabili a scapito dell'asfalto, ridurre l'inquinamento in una strada che conta 50mila veicoli al giorno e creare nuovi spazi pubblici. “Il progetto per il bando Toscana Carbon Neutral ci dà la possibilità di continuare a sviluppare strumenti concreti a favore della transizione ecologica per il futuro della nostra città, per provare ad impattare meno sulla nostra terra e soprattutto per vivere meglio – ha detto Biffoni -. E i tre progetti presentati vanno esattamente in questa direzione”.