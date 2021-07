21.07.2021 h 10:16 commenti

Oltre 40 donne vittime di violenza aiutate nell'ultimo anno da "Senza veli sulla lingua"

Il bilancio dell'associazione che ha aperto uno spazio di ascolto nella Sezione di Coiano della Pubblica Assistenza “L’Avvenire”

Sono oltre 40 le donne aiutate ad uscire da situazioni di violenza dall’associazione Senza Veli sulla Lingua durante l’ultimo anno a Prato, anche grazie allo spazio di ascolto nella Sezione di Coiano della Pubblica Assistenza “L’Avvenire”. Un fenomeno quello della violenza di genere, così come delle molestie, in particolare nei confronti delle donne, che non accenna a diminuire e che le due associazioni intendono contrastare con tutti i loro strumenti a disposizione.

“Senza Veli sulla Lingua – sottolinea il presidente de L’Avvenire, Piero Benedetti – è un’associazione nazionale che possiamo assimilare per scopo e unità di intenti alla Pubblica Assistenza L’Avvenire, ovvero assistere e aiutare chi ha bisogno. E in particolare ne ha chi è vittima di violenza o soprusi. Per questo siamo lieti di ospitare questo spazio di ascolto nella nostra sezione di Coiano”.

Da parte sua Elisabetta Cioni, consigliera delegata alla parità di genere, ha aggiunto: “L’idea è nata insieme all’amica Patrizia Scotto di Santolo, vicepresidente nazionale dell’associazione Senza Veli sulla Lingua, per dare un segnale di appoggio al tema del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza di genere nel più ampio senso possibile”.

La vicepresidente Scotto di Santolo ha concluso: “Fino ad oggi dal 2013 sono centinaia le donne che abbiamo aiutato ad uscire da situazioni di violenza. Il nostro è un supporto psicologico, gratuito così come l’assistenza legale e fiscale. Riceviamo solo su appuntamento in via Ada Negri a Prato, alla Sezione di Coiano della Pubblica Assistenza L’Avvenire, il secondo e il quarto giovedì di ogni mese. È possibile scrivere alla mail info@senzavelisullalingua.com oppure contattando il numero 339.8990750”.