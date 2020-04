16.04.2020 h 12:29 commenti

Sono 16 i nuovi positivi a Casa Serena tra ospiti e operatori, si muove l'Asl

Si riaccende il focolaio nella rsa di Mezzana dopo la nuova tornata di tamponi a tappeto. Tutti i contagiati risultano al momento asintomatici. Gli anziani saranno trasferiti alla Palazzina Ovest dell'ex Med

Sono 16 i nuovi casi di positività all'interno di Casa Serena, la rsa di via Chiarugi a Mezzana. Un risultato temuto ma atteso, dopo il nuovo caso di Covid che si era registrato tra gli ospiti della struttura: un'anziana che il giorno di Pasqua è stata ricoverata al Santo Stefano per la frattura di una gamba riportata in una caduta accidentale. Il tampone a cui è stata sottoposta è risultato positivo. Al tampone della prima tornata, lo scorso 30 marzo, e al test sierologico dei giorni successivi, invece la donna era sempre risultata negativa. "Proprio questo - spiega Antonio Sferrino, responsabile della struttura - ci ha spinto a chiedere urgentemente una nuova tornata di tamponi su tutti gli ospiti e il personale".

Ecco, così, che i nuovi test effettuati nella struttura hanno fatto emergere la positività di altri sette ospiti e 9 operatori. Confermata la positività anche per i sei anziani già risultati contagiati e tuttora presenti nella rsa, anche se in un'area separata dal resto dello struttura. Altri quattro ospiti, invece, erano stati precedentemente ricoverati al Santo Stefano. Tre purtroppo i decessi tra i pazienti di Casa Serena.

Fortunatamente tutti i nuovi positivi sono asintomatici e al momento stanno bene di salute. Stamani, 16 aprile, si è tenuta una prima riunione su come affrontare la nuova emergenza. Al momento l'Asl ha deciso di non seguire il protocollo adottato per la rsa di Comeana, dove l'azienda sanitaria ha preso la gestione diretta. A Casa Serena, invece, il personale positivo è stato messo in quarantena domiciliare, mentre è iniziato lo spostamento degli ospiti positivi nella palazzina Ovest dell'ex Misericordia e Dolce, trasformata in struttura Covid per malati non gravi.

Restano a Casa Serena, così, 12 ospiti che non hanno avuto il tampone positivo. Di loro continueranno ad occuparsi gli operatori risultati negativi, il cui numero è sufficiente a coprire i turni.

Sulla situazione di Casa Serena interviene l'onorevole Erica Mazzetti, Forza Italia, che parla di "bomba sanitaria": "Questo purtroppo è solo uno degli esempi drammatici della condizione a livello regionale delle Rsa - si legge in un comunicato - una situazione che sta portando a galla tutta la malagestione della Regione Toscana e del suo presidente Enrico Rossi. Forza Italia lo dice da settimane che le Rsa sono bombe sanitarie che potevano deflagrare in qualsiasi momento se non gestite e controllate in modo attento. Rossi si è mosso in ritardo, molto ma molto in ritardo e solo quando il nostro partito ha insistito nella tutela degli anziani e degli operatori".