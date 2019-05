18.05.2019 h 08:44 commenti

Olimpiadi regionali della chimica, un trionfo per l'istituto Buzzi

Ottime performance degli studenti in tutte le categorie. Nella sezione di specializzazione tutto il podio è andato alla scuola pratese. L'iniziativa è organizzata dalla Società chimica italiana che ora sta formando la squadra italiana per le Olimpiadi internazionali

Alle Olimpiadi regionali della chimica l'istituto Buzzi di Prato si è guadagnato un posto d'onore grazie alle buone performance dei suoi studenti. Nella sezione 'specializzazione' podio tutto al Buzzi con al primo posto Enrico Bolognesi, al secondo Matteo Fiaschi e al terzo Francesco Tartoni. Nella sezione 'biennio liceo e istituto' primo classificato è stato Matteo Vannini della classe 2a P del Buzzi, seguito al secondo posto da Christian Alessandro Nocchi dell'Iis Poliziano di Montepulciano e al terzo da Alessandro Borghesi della Fermi di Cecina. Nella sezione 'non specializzazione', Federico Fidanza del da Vinci di Firenze è arrivato primo, secondo Ernesto Sangiorgio del Pacini di Pistoia e terzo Lapo Caiani del Gobetti Volta di Bagno a Ripoli. Premio anche alla miglior studentessa: Diletta Risorti dello scientifico Redi di Arezzo che si è classificata al quinto posto nella sezione di 'non specializzazione'.

L'evento è organizzato dalla Società chimica italiana e ha come obiettivo quello di stimolare l'interesse dei giovani verso questa disciplina e selezionare i migliori per formare la squadra italiana per le Olimpiadi internazionali della chimica.



